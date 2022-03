El Gobierno ofrece cheques directos y bajadas fiscales selectivas ante la crisis

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y las tres vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera han comenzado las reuniones con los grupos políticos para buscar acuerdos en el plan de choque contra las consecuencias de la guerra que aprobará el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo. Según ha podido saber La Información, los miembros del Ejecutivo han puesto sobre la mesa bajadas de impuestos al gas, la electricidad y los carburantes y también bonos directos a consumidores vulnerables, sin embargo, la oposición echa de menos mayor concreción. Moncloa no se ha pronunciado sobre a qué impuestos se pretende hacer esas rebajas ni cuáles serían los requisitos para acceder a los cheques, tampoco se ha precisado de qué cuantías serían.

Fuentes cercanas a las reuniones explican que el Gobierno estaría planteando rebajas fiscales para colectivos concretos como los transportistas o el sector agrícola. Así, en un primer momento, el Ejecutivo habría descartado una bajada generalizada en el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Tal como publicó este periódico, establecer el IVA de los carburantes en el 10% frente al 21% actual mermaría la recaudación en más de 4.000 millones de euros, por lo que el impacto en las arcas públicas sería significativo. Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se preguntaba este miércoles en el Congreso: "¿De qué sirve bajar la fiscalidad si el mercado sigue con su ritmo?". Bajo este mismo argumento, los técnicos de Hacienda (Gestha) consideran poco efectivas estas bajadas impositivas y es que las vinculadas a la electricidad han perdido impacto por la continuada subida de los precios.

En las reuniones, también se habría puesto sobre la mesa la posibilidad de crear unos bonos directos para colectivos vulnerables. Esta es una medida que ha propuesto Unidas Podemos y que la formación morada concreta en un cheque de 300 euros que recibirían las 19 millones de familias acogidas al mercado regulado de la electricidad. No obstante, las vicepresidentas y el ministro no han desvelado si el Gobierno tendría ya definida una cuantía ni quiénes serían los beneficiarios. Desde Ciudadanos defienden que este tipo de medidas vinculadas a colectivos vulnerables mantienen desprotegidas a las clases medias que no tienen acceso al bono eléctrico.

Las mismas voces creen que el Ejecutivo no ha detallado más su plan con la esperanza de que en el consejo europeo de los días 24 y 25 de marzo se aprueben ayudas comunes para los países de la Unión Europea. También entonces el Gobierno espera convencer a los estados miembros de "desacoplar el gas del precio de la luz". Para ello, mientras Bolaños y las vicepresidentas buscan el acuerdo en el Congreso de los Diputados, el presidente, Pedro Sánchez, iniciará una gira europea para convencer a diferentes líderes que desvincular el gas del mercado eléctrico ayudaría a rebajar la factura de la luz en Europa.

El ministro de la Presidencia ha afirmado que el objetivo del Gobierno es el de "proteger a los ciudadanos, empresas y familias que tienen más dificultades para llegar a fin de mes". Para ello, ha pedido unidad a los grupos políticos "para que tengamos claro que el único enemigo que tenemos enfrente es Putin esta guerra salvaje que ha provocado". Bolaños ha dicho que el Ejecutivo apuesta "por una bajada que sea inmediata y sencilla en los hogares y empresas", pero las medidas tendrán que esperar hasta final de mes, tal como anunció el presidente del Gobierno.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han reclamado al Gobierno urgencia en la puesta en marcha del plan y han criticado que se espere hasta después del consejo europeo para tomar medidas a nivel nacional. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho que "no se han cubierto las expectativas que teníamos ante la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas". Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha exigido que se tomen medidas ya porque los españoles están "con el agua al cuello". Ambas formaciones han destacado que otros países como Francia, Portugal o Polonia ya han aprobado medidas ante el impacto económico de la invasión de Ucrania.