Hemos heredado una vivienda en pro indiviso: ¿qué hacemos para venderla?

PREGUNTA Quince años atrás, mi hermano mayor y yo compramos una vivienda a medias. Mi hermano falleció hace seis meses. Los únicos herederos de mi hermano somos sus tres hermanos, que heredamos a partes iguales la mitad de la casa (yo ya soy propietario del otro 50%). Todos queremos vender la casa, pero no hay acuerdo en el precio. Como ellos tienen una pequeña parte, no les importa venderlo muy barato. ¿Qué puedo hacer?

Si todos los actuales propietarios no se ponen de acuerdo en el precio de la vivienda, ni para que uno se la quede (abonando a los demás lo que corresponda a sus derechos en el pro indiviso), ni para venderla a tercero, la única solución es un procedimiento judicial de división de la cosa común. En el seno de este procedimiento se podrá tasar la vivienda y hasta sacarla a pública subasta con admisión de licitadores extraños si no se ponen ustedes de acuerdo para enajenarla por otro método. Como imaginará, por esta vía no van a obtener ustedes, previsiblemente, un precio interesante.

Si, como es el caso, todos están decididos a cesar en la indivisión, podría usted plantearse quedarse con la casa pagando a sus hermanos (ya que, al parecer, considera que desean vender barato), o bien intentar algún tipo de acuerdo privado sobre el precio basado en valoraciones independientes de empresas especializadas, de modo que salga a la venta por el valor de mercado que les indiquen y se pacte un calendario de precio decreciente, de modo que, si en un plazo prudencial no se vende, el precio vaya bajando cada x meses. De esta forma, usted podrá al menos intentar vender por lo que cree que vale, y ellos tendrán la tranquilidad de saber que van a liquidar la vivienda en un plazo prudencia, según su interés.