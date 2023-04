El número de asalariados que realiza horas extra gratis crece un 23% en sólo tres años

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se propuso al inicio de la legislatura atajar todos los flecos del mercado laboral que hacían que millones de empleados estuvieran en una situación de precariedad. La cartera de Yolanda Díaz ha llevado a cabo diferentes subidas que han elevado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros brutos al mes, ha recortado la temporalidad a través de la reforma laboral y ha tratado de acabar con las horas extras no remuneradas a través de la 'ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo'. Sin embargo, esta norma parece no haber cumplido su objetivo.

El real decreto ley fue aprobado en Consejo de Ministros el 8 de marzo de 2019. En el segundo trimestre de ese año, de acuerdo con los datos recopilados por la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE, 329.700 asalariados realizaban horas extra no remuneradas. Tres años después de la entrada en vigor de la ley, en el segundo trimestre de 2022, este número ascendía a 407.700 trabajadores, lo que supone un incremento porcentual del 23,65%. Si, por el contrario, tomamos como referencia el último dato disponible -cuarto trimestre de 2022- la diferencia es del 18%, aunque habrá que esperar hasta finales de abril para determinar cuál ha sido la evolución de esta variable en el primer trimestre de 2023.

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 2015 a través de un real decreto legislativo, ya recogía la obligación expresa de registrar la jornada de los trabajadores. Sin embargo, fue el texto convalidado cuatro años después el que responsabilizó a la empresa de "garantizar el registro diario de jornada", que debe incluir la hora concreta de inicio y de finalización de cada día de trabajo. Según esta normativa, se debe anotar de forma diaria el número de horas extraordinarias realizadas por cada trabajador, para que estas sean abonadas de forma periódica. El empresario debe entregar este registro horario al trabajador como parte del recibo en el que se detalla su salario, para que este pueda emprender acciones legales si entiende que está incompleto.

El 51% de los trabajadores que hacen horas extra no pagadas son mujeres

En diciembre de 2022, hasta 909.000 trabajadores reconocían realizar horas más allá de su jornada laboral, algunas de ellas estaban remuneradas, mientras que otras no. Más de la mitad de los asalariados (51,74%) sostuvieron que en caso de tener que extender su jornada más allá de su hora de salida, ese tiempo era retribuido por la empresa para la que trabajaban. Sin embargo, otro 48,26% de los asalariados no recibe ningún tipo de compensación por el trabajo extra, ni una paga ni tiempo de descanso extraordinario. Los hombres son mayoría entre los profesionales que no hacen horas extra, los que son remunerados por ese tiempo de trabajo adicional y los que realizan horas pagadas y no pagadas. En cambio, las mujeres representan más de la mitad de los trabajadores que se ven obligados a realizar horas extra a pesar de que no reciben una remuneración por ese esfuerzo. Más de 200.000 empleadas se encontraban en esta situación en diciembre de 2022, un 51,38% del total de asalariados.

El número de trabajadores por cuenta ajena que aseguraban no realizar horas extra también creció entre el segundo trimestre del 2019 y el mismo periodo de 2022, aunque solo lo hizo un 3,13%. Si bien, este grupo representa a la amplia mayoría. Un 94,76% de los asalariados respondieron en diciembre de 2022 que no trabajaban más allá de la jornada laboral establecida en su contrato de trabajo, una cifra que asciende a 16,4 millones de trabajadores. Los hombres de 45 a 49 años son los que más aportaron esta respuesta al ser encuestados por el INE, seguidos de las mujeres de la misma franja de edad. Y por sectores, el volumen de empleados del sector del comercio y la industria manufacturera que dicen respetar su jornada laboral sobresale frente al resto.

De acuerdo con la encuesta del cuarto trimestre de 2022, en España se realizan 6.783.900 horas extra cada semana, el equivalente a 170.000 jornadas a tiempo completo y solo el 57% de ellas son remuneradas. Es decir, tres años y medio después de que se obligase a las empresas a registrar el horario desempeñado por sus trabajadores, se realizan un número de horas extra no pagadas que equivale al trabajo que desempeñarían 72.430 personas contratadas por 40 horas. El mayor número de ellas se realizan en el sector de la educación, seguido del comercio y la Administración Pública, mientras que los empleados de los servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado son los que más respetan su jornada laboral.