Las indemnizaciones por despido son las mismas que hace 11 años

Justo ahora, con el despido improcedente de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades en boca de unos y otros, tras la firme declaración de intenciones de Yolanda Díaz, que busca endurecer el despido laboral en España y modificar el Estatuto de los Trabajadores, no son pocos los trabajadores asalariados que se preguntan ahora qué tipo de despido no tiene derecho a paro.

Y es que, por increíble que pueda parecer, las indemnizaciones con respecto a este asunto se mantienen igual que hace 11 años. Si bien es cierto que se abordó en la reforma laboral capitaneada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, aprobada ahora hace un año, lo cierto es que finalmente no salió adelante. Tanto es así que la política de Unidas podemos ha insistido en que no se abordó en la reforma laboral porque el PSOE "no la aceptó". Sin embargo, ahora, a las puertas de la próxima campaña electoral, cambian los tercios. Y todo ello bajo el paraguas de la aprobación del nuevo Salario Mínimo a 1.080 euros brutos al mes, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

Siguiendo con el tema que aquí acontece, la indemnización por despido en España sale "demasiado barata y creo que debemos actuar". Así lo ha denunciado la ministra de Trabajo. Pues bien, para entender mejor este punto, hay que remontarse a 2012, durante el mandato de Mariano Rajoy, puesto que se trata de una de las pocas reformas que siguen vigentes una década después.

Hoy en el Congreso he dialogado con @jsalvadorduch de manera serena sobre la nefasta realidad de los despidos improcedentes.



Avanzamos frente a la precariedad con la reforma laboral y lo seguiremos haciendo 👇🏽 pic.twitter.com/Nly7elQ6HU — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 15, 2023

¿Cuánto me tienen que pagar si me despiden?

Las cuantías de la indemnización por despido en 2023 son más bajas que en 1976 o 1980, cuando se retocaron por última vez. En aquel momento se pasó de los 60 días por año trabajado a los 45 y se puso un tope de 42 mensualidades. Es decir, bastante superior a lo que debe pagar el empleador al trabajador asalariado en la actualidad. Justo en este contexto, Yolanda Díaz ha declarado que a las empresas "les sale a cuentas despedir", lo que muestra una "patología" en el mercado laboral español.

Según lo contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, si se trata de un despido objetivo , le corresponden al trabajador 20 días de salario por año trabajado.

, le corresponden al trabajador por año trabajado. En caso de que el despido sea disciplinario o se trate de un despido objetivo impugnado por el trabajador y declarado improcedente, la indemnización será de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.

o se trate de un despido objetivo impugnado por el trabajador y declarado improcedente, la indemnización será de con un máximo de 24 mensualidades. Si el contrato del trabajador es anterior al 12 de febrero de 2012 y se declara un despido improcedente, la indemnización será de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

¿Qué tipo de despido no tiene derecho a paro?

Para salir de dudas, el propio Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) lo aclara a través de su página web. Para cobrar la prestación por desempleo no es necesario que se presente una demanda frente al despido ante el Juzgado de lo Social, tampoco que el despido sea calificado como procedente, improcedente o nulo por resolución judicial. Dicho de otro modo, el derecho a paro no cambia.

Asimismo, el plazo del que se dispone para solicitar la prestación por desempleo es de 15 días desde que se produce el despido disciplinario. De modo que la cita previa deberá solicitarse antes de que transcurran esos 15 días. En resumidas cuentas, la única manera en la que un trabajador pueda terminar una relación laboral con una empresa y no cobrar el paro sería presentar su baja voluntaria. Por lo tanto, el despido voluntario es el único que no otorga derecho a la prestación por desempleo.