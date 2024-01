La inflación de EEUU se estabiliza y marca un 2,6% durante el mes de diciembre

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos marcó un crecimiento del 2,6% interanual en diciembre de 2023, este es el indicador que la Reserva Federal utiliza para delimitar el nivel de la inflación. Se trata del mismo nivel marcado en el mes de noviembre del año pasado según la información publicada este viernes por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

Por otra parte, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el último mes de 2023 con un incremento del 2,9%, tres décimas menos que el mes previo. De su lado, el importe de los víveres creció un 1,5%, aunque la factura energética se redujo en un 2,2%. En tasas mensuales, la variable general del índice experimentó un aumento del 0,2% desde la lectura negativa del -0,1% anterior, mientras que la variable subyacente avanzó un 0,2%, una décima más que en noviembre.

Mano dura de la FED

Para hacer frente al alza de precios, la Reserva Federal (Fed) subió once veces consecutivas los tipos de interés desde marzo de 2022 y detuvo dicho ciclo en julio de 2023. De esta forma, ahora se sitúan en el rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%, su nivel más alto desde enero de 2001. No obstante, en su última reunión del 13 de diciembre, aunque la Fed optó por mantener la tasa de referencia, también afirmó que continuaría evaluando información adicional sobre las implicaciones económicas de incrementos pasados con cautela y que no podía darse por "asegurado" el progreso de control de la inflación.