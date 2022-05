Casi 680.000 jubilados tienen recortada la pensión pese a cotizar 40 años o más

La reforma de pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José María Escrivá, continúa en las mesas de negociación para sacar adelante un proyecto a largo plazo que sirva para garantizar las prestaciones sin que los jubilados actuales pierdan derechos, pero que deja en una situación comprometida a los que desembarcarán en el sistema en las próximas décadas, la numerosa generación del 'baby boom', que sí sufrirán recortes y se verán obligados a sacrificios, como prolongar su vida laboral. El ministro mantiene, pese a las críticas de prácticamente todos los organismos económicos nacionales e internacionales, que las pensiones deben subir de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), en un contexto en el que los nuevos jubilados ya han comenzado a asumir considerables penalizaciones por jubilarse antes de los 65 años, algo que pueden hacer siempre que acrediten 37 años y seis meses de cotización.

Precisamente la jubilación anticipada se ha convertido en el 'enemigo a batir' en la reforma del Gobierno, que considera que el retraso de la edad media de retiro, aunque sea solo de unos meses, servirá para dar un importante 'respiro' al sistema de reparto, con un aumento de ingresos vía cotizaciones y con una reducción del gasto empezando por los pensionistas que empiezan a cobrar su prestación más tarde. Pese a todo, en la reforma solo se ha contemplado de forma superficial el esfuerzo de los trabajadores con largas carreras, con primas a los que aportaron a la Seguridad Social durante más de 44 y medio, algo excepcional, o los que tengan una paga menor de 900 euros y hayan cotizado más de 40 años, algo poco frecuente porque si se prevén pensiones bajas, los trabajadores 'aguantan' para evitar los recortes.

En un principio, se cifró el grupo de jubilados con largas carreras que podían beneficiarse por sus singularidades en algo más de 237.000, pero poco después se descartaron hasta 24.000 porque ya cobraban la pensión máxima. De estos 213.000 pensionistas, apenas 98.000, según Asjubi40, recibieron notificación de que cobrarían el complemento, lo que significa que el resto puede haber sido descartado por diferentes motivos o que sus expedientes se estén estudiando minuciosamente. Mientras, en el sistema permanece un número de jubilados muy importante que vieron reducida su pensión por adelantar el retiro antes de los 65 y todo a pesar de tener carreras profesionales de más de 40 años. Los padres de los 'baby boom' empezaron a trabajar en numerosos casos a los 17-18 años, incluso antes.

Eso supone que con apenas 58 años ya cargaban con cuatro décadas de trabajo a sus espaldas y en algunos casos tras duras trayectorias laborales. Santiago Menchero, portavoz de Asjubi40, una asociación que defiende los derechos de estos pensionistas y que incluso está pleiteando en Europa contra la Administración, cuantifica en 769.778 el número de pensionistas que se retiraron de forma anticipada -con penalización. tras largas carreras. Desde marzo hay que sacar del grupo a unos 98.000 jubilados que ya han recibido el visto bueno para cobrar el plus -que no contempla efectos retroactivos-, aunque la mayoría todavía no ha visto el dinero. Así, en este momento, los ciudadanos jubilados con más de 40 años cotizados y penalizados se situarían en 671.000, con los matices citados. El Gobierno esperaba dedicar 78 millones al proyecto, pero de momento solo está suponiendo apenas tres.

La cifra es oficial y reciente y se desprende de una respuesta del Gobierno a una pregunta del senador Carles Mulet, perteneciente al Grupo de Izquierda Confederal. A través de un gráfico, el Ejecutivo muestra los pensionistas que a finales de 2021 tenían aplicados coeficientes reductores en sus prestaciones pese haber cotizado más de cuatro décadas -769.778-. Destaca Cataluña, que tiene uno de cada cuatro de estos pensionistas -183.483-, frente a Andalucía que solo aporta 71.416, mientras Madrid tiene 133.360 y la Comunidad Valenciana, 83.569. Agravio e injusticia son las palabras más repetidas por estos pensionistas, que además apuntan a otro colectivo de jubilados: los funcionarios. Hay 900.000 retirados en Clases Pasivas que desembarcaron en el sistema con menos de 65 años, incluso con 60, pero cobran la pensión integra. El retiro de los funcionarios se produce de media a los 62 años, 2,7 años antes que los del Régimen General -64,7-.

Tras ver cerrada la puerta de la Seguridad Social, los jubilados con largas carreras están dispuestos a reclamar en la UE por vía administrativa y contenciosa

Asjubi40, tras encontrarse con el rechazo de la Seguridad Social a sus reclamaciones, ha optado por la vía judicial para solicitar la despenalización de la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados. A través del despacho Navas & Cusí, especializado en Derecho de la Unión Europa, ha iniciado el procedimiento para aglutinar las demandas, dispuesto a acudir a vía administrativa, interponiendo quejas formales ante el Parlamento Europea y el Defensor del Pueblo europeo. Si tras el tiempo estipulado -un año- estas instituciones dan una respuesta negativa o guardan silencios, los jubilados están dispuestos a acudir al máximo órgano de Justicia Europeo. En este caso la vía sería la contenciosa y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría conllevar sanciones económicas contra España y obligaría a cambiar la normativa actual.

Mientras, el ministro Escrivá mantiene que los países europeos no contemplan privilegios extraordinarios para las largas carreras de cotización. La mayoría de nuestros socios, excepto Francia, han llevado -o lo están haciendo- la edad legal de jubilación a los 67 años, pero no todos prevén sanciones tan duras como las de España para los que dejan el trabajo antes. Alemania podría servir como argumento frente Asjubi 40 al ministro, puesto que ningún ciudadano puede jubilarse anticipadamente sin haber cotizado al menos 45 años. Sin embargo, hay al menos dos importantes matices. El primero es que el tiempo dedicado a estudios universitarios o formación profesional son considerados año de cotización. Por tanto, tres años de una FP o cinco o seis de una carrera bastarían, en el último caso, uniéndolos a 39 años de trabajo real.

En Portugal, un empleado puede jubilarse a los 60 años o antes y cobrar la jubilación anticipada por haber tenido una vida laboral muy larga

De esta forma, son muchos los alemanes que pueden jubilarse tres o cuatro años antes de los 67 cumpliendo el requisito de 45 años cotizados. El retiro anticipado apenas se penaliza con 3,6% por cada año o un 0,3% por mes. Eso supone que por retirarse dos años antes apenas se perderá un 7,2% y 14,4% si se hace a los 63. En España, el retiro con esa edad -dos años antes de la legal- significa penalizaciones de 21% si se tienen menos de 38,5 años cotizados y del 17% si el retiro es con más de 41,5 años.

Italia, como España, está embarcada en una profunda reforma de su sistema de pensiones. En 2019 entró en vigor en el país alpino la llamada 'cuota 100'. La medida -en proceso de modificación- preveía la posibilidad de jubilarse cuando la suma de la edad del trabajador y los años de cotización sumasen al menos 100, con un requisito mínimo de edad (62) y cotización (38). Pese a que resulta más interesante para las largas carreras que en España, el sistema está en supervisión y ya se habla de 'couta 102', que exigiría 64 años y 38 trabajados para evitar las salidas del mercado con menos de esa edad. Las penalizaciones

En Gran Bretaña disponen de un modelo muy flexible que facilita jubilarse a la edad que se desee, aunque la pensión no se empieza a cobrar hasta que se cumplen 66 años. En Gran Bretaña han calado con fuerza los fondos de pensiones de empleo, un modelo del que ha tomado buena nota Escrivá. Por su parte, el Gobierno francés ya tiene sobre la mesa una reforma profunda de su sistema de pensiones y una de las clave pasa por retrasar la jubilación a los 64 años desde los 62 actuales. Con esta iniciativa, los nacidos en 1961 tendrían que jubilarse con 62 años y medio. Y a partir de la generación de 1964 a los 64 años. Actualmente, la edad mínima legal de jubilación en Francia es de 62 años y para recibir el 100%, la edad de jubilación varía entre los 65 y 67 años, según la edad y las condiciones del trabajador. Francia tiene casi una jubilación a la carta con 42 regímenes distintos.

Mientras, Portugal también dispone de un sistema interesante, con iniciativas como su atajo para la jubilación para determinados trabajadores. Un empleado puede jubilarse a los 60 años de edad o antes y cobrar la jubilación anticipada por haber tenido una vida laboral muy larga, siempre y cuando acredite un período mínimo de cotización y se demuestre que ha comenzado a trabajar muy joven. Un ejemplo a tener en cuenta, pero que no parece fácil que copie España.