Lagarde aboga por dejar actuar a las alzas de tipos y ver su efecto sobre la inflación

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este martes en Berlín que debido a la dimensión de las subidas de los tipos de interés hasta ahora, pueden dejarlas actuar y ver el efecto en la economía. "Dada la escala de nuestro ajuste monetario, ahora podemos darles algo de tiempo para que se desarrollen", afirmó Lagarde en un discurso sobre la inflación y la democracia en un evento con motivo del centenario de la reforma monetaria en Alemania en 1923, organizado por el Ministerio de Finanzas alemán.

Lagarde consideró que el BCE debe permanecer atento hasta que haya "una firme evidencia de que se dan las condiciones para que la inflación baje al 2% a medio plazo". Por ello también afirmó que pueden volver a actuar si la inflación se aleja de su objetivo. "Nuestras decisiones futuras asegurarán que nuestros tipos de interés serán establecidos a niveles suficientemente restrictivos el tiempo que sea necesario", según Lagarde. "Hemos condicionado esas decisiones futuras a los datos económicos, lo que significa que podemos actuar de nuevo si vemos que aumentan los riesgos de que no cumplamos nuestro objetivo de inflación", añadió la presidenta del BCE.

"Hemos condicionado esas decisiones futuras a los datos económicos"

Por otra parte, la jefa del instituto emisor paneuropeo ha indicado que estarán "particularmente atentos" a los salarios, que crecieron un 5,6% en términos interanuales en el segundo trimestre, 1,2 puntos más que en la media de 2021. Aun así, ha subrayado que, hasta el momento, este "fuerte" incremento obedece al deseo de los trabajadores de revalorizar sus nóminas para no perder poder adquisitivo frente a la inflación pasada, y no en anticipación a un repunte futuro. Lagarde ha avisado de que observarán si las empresas asumen estas subidas en sus balances sin trasladarlo a los precios de los bienes y servicios ofertados. El BCE también vigilará el vigor del mercado laboral, ya que uno que no esté tan "ajustado" evitará que un exceso de demanda de trabajo impulse indefinidamente la masa salarial al alza.

Asimismo, la titular del BCE ha afirmado que la situación actual del sector bancario es "mucho, mucho más sólida" que en la crisis de 2008-2009 a la vista de que como las entidades hacen frente a la morosidad, por ejemplo. Sin embargo, sí ha reconocido que el sector financiero no bancario es "otra historia", ya que está menos regulado y supervisado. Lagarde ha animado a solucionar esta problemática a la vez que ha sostenido que el sector inmobiliario comercial sí es "susceptible a riesgos", por lo que ha concluido que el sector financiero, en su conjunto, exhibe una mayor fortaleza por el lado de la banca.