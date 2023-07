Lagarde alerta del riesgo de una subida conjunta de los márgenes y los salarios

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha lanzado este viernes una advertencia contundente, afirmando que el BCE tomará medidas si se observa un aumento simultáneo de los márgenes empresariales y los salarios que puedan poner en peligro la estabilidad de los precios.

En una entrevista con 'La Provence', Lagarde destaca que el reciente periodo de alta inflación no estuvo acompañado por una reducción en los márgenes de beneficio de las empresas; sino que en algunos casos incluso, aumentaron, mientras que los salarios también se incrementaron más de lo esperado. Lagarde apunta que el BCE no se mantendrá inactivo en este riesgo inflacionario potencial, "no se quedará de brazos cruzados".

Por su parte, para Lagarde es importante saber si las empresas van a reducir un poco sus márgenes para acomodar las expectativas de salarios más altos de sus empleados, que es lo que ha sucedido normalmente durante episodios anteriores de alta inflación, o si habrá "un doble aumento": en márgenes y en salarios.

Continuar con el descenso de inflación

La presidente del BCE subraya también la importancia que tendría en la economía si se produce un aumento de los precios, "un aumento simultáneo de ambos alimentaría los riesgos de inflación, y no nos quedaríamos de brazos cruzados ante tales riesgos", ha especificado.

En este sentido, Lagarde recuerda que, a pesar de la moderación reciente, la inflación sigue siendo superior al objetivo a medio plazo del 2% y, según las proyecciones, se mantendrá así en 2024 y 2025, por lo que el BCE todavía tiene trabajo por hacer para reducirla y alcanzar su objetivo.

"Ha comenzado a disminuir, cayendo de dos dígitos a principios del otoño de 2022 a la mitad hoy, en el 5,5% en junio (...) Esto se debe en particular a la caída de los precios de las materias primas y la energía, y creo que también al impacto inicial de nuestras decisiones de política monetaria sobre los precios", ha apostillado.