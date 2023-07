Los depósitos de la banca europea que compensan a un euríbor que bate el 4%

Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) anima los depósitos en la zona euro. En esta carrera por captar clientes y pasivo, los bancos europeos han tomado la delantera y están ofreciendo imposiciones a plazo fijo a un año que rompen la barrera del 4% y que permiten compensar, incluso, la subida del euríbor. En lo que respecta al número de ofertas que ponen a disposición del cliente, el 76% de las que hoy se pueden contratar son de entidades extranjeras -la mayoría comercializa sus depósitos en España a través de la plataforma online Raisin- y sólo el 24% restante se corresponde con entidades españolas.

Estos depósitos a plazo fijo se comportan de la misma manera que los españoles. El inversor debe colocar una cantidad de dinero que dependiendo de cuantía mínima que cada banco exija y asimismo, respetando el máximo permitido. Después de la finalización del plazo determinado, se obtendrá la cantidad entregada más los intereses pactados.

La banca italiana capitanea la oferta de depósitos

Los tipos de interés ofrecidas por los bancos extranjeros en sus depósitos han superado el umbral psicológico del 4% TAE, igualando al precio oficial del dinero en la eurozona y prácticamente empatando con el euríbor. A través de la plataforma europea Raisin, el banco italiano Banca Sistema ha logrado establecerse como líder en remunerar los ahorros. En concreto ofrece un 4,15% a un año. La cantidad mínima para abrir el depósito se sitúa en 20.000 euros, que daría acceso a un beneficio bruto de 830 euros que el cliente recibirá al vencimiento del plazo acordado. El importe máximo se sitúa en los 100.000 euros.

Además, al igual que los españoles, están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) italiano, el cual cubre hasta 10.000 euros por cliente y entidad.

Igualando al euríbor también se encuentra Haitoning. El banco portugués comercializa un depósito a un año con un interés del 4% TAE, también desde 20.000 euros, lo que arrojaría un beneficio de 800 euros. Lo mismo ocurre para el banco italiano Banca Progetto que ofrece una remuneración del 4% TAE, con unos importes mínimos y máximos que van desde los 10.000 hasta los 100.000 euros respectivamente.

Por debajo de un interés del 4% existen diferentes opciones, pero aún así, mejoran el mejor depósito español, ofrecido por MyInvestor, con un 3%. Son las imposiciones a plazo fijo de los bancos de Suecia, Klarna Bank con un 3,95%, Lituania, Fjord Bank con el 3,9% y Estonia (Coop Pank y LHV Pank al 3,85%).

El FGD protege tu dinero en los bancos extranjeros

Como pega, estos depósitos no permiten la cancelación anticipada. En cuanto a la garantía de ese dinero, es crucial tener en cuenta en qué banco se contrata el depósito y, especialmente, en qué país tiene su sede. Todos los bancos con sede en la Unión Europea están respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que cubrirán hasta un total de 100.000 euros por cliente y por banco.

Sin embargo, será el Fondo de Garantía de cada país quién se asegure de la protección de las personas físicas no solo de los del país sino también de la totalidad de los depósitos y cuentas de un cliente en un banco. No obstante, si la cantidad monetaria del inversor supera esta cifra, ya no estaría garantizada en caso de enfrentar algún problema.