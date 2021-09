Las cinco claves de una prórroga de los ERTE pactada con los agentes sociales.

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la prórroga de las ayudas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) asociados a la pandemia hasta el 28 de febrero de 2022, tras lograr anoche un nuevo pacto con patronal y sindicatos. Estas son algunas de las claves de esta herramienta, que a 15 de septiembre seguía protegiendo a algo más de 250.000 trabajadores.

1. No será automática, se tendrán que solicitar de nuevo

Esta prórroga no será automática como la anterior, sino que las empresas deberán solicitar un nuevo ERTE antes del 15 de octubre y la Administración deberá admitir o no la solicitud en un plazo de 10 días, después de los que el silencio administrativo se entenderá como positivo. Para facilitar la transición de los ERTE, el modelo actual seguirá vigente durante todo el mes de octubre.

2. Su vinculación con la formación, una gran novedad

Desde noviembre, los nuevos ERTE serán "formativos" y estarán vinculados a la mejora de la capacitación de los trabajadores, de forma que las empresas se beneficiarán de mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social si realizan acciones formativas.

El descuento en las cotizaciones sociales será del 80% para todas las empresas que realicen acciones formativas, pero disminuirá si no se imparte la formación: al 50% para las microempresas (menos de 10 trabajadores) y al 40 % para el resto.

Las empresas de menos de 50 trabajadores deberán emplear 30 horas por persona en acciones formativas, que suben a 40 horas para el resto de compañías. Estas acciones, que serán financiadas fundamentalmente con dinero público, deberán desarrollarse durante la jornada suspendida.

3. Se mantiene el ERTE de impedimento exonerado al 100%

El Gobierno mantiene la figura del ERTE de impedimento exonerado de cuotas sociales al 100%, al que podrán recurrir las empresas afectadas por nuevas restricciones administrativas a causa de rebrotes de la Covid.

4. ERTE especial para Canarias

Esta prórroga recoge un ERTE especial para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Con este esquema específico, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones del 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y del 90% en el caso de limitación.

5. Se mantiene el "contador a cero" para los trabajadores

Se protege como hasta ahora a los trabajadores acogidos a un ERTE, que seguirán cobrando el paro sin consumir derechos respecto a una futura prestación por desempleo, manteniendo el "contador a cero" hasta el 31 de diciembre de 2022. Se asegura la prestación para fijos discontinuos y los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022.

Asimismo, mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el esquema actual relativas a la salvaguarda del empleo, la prohibición del despido o la interrupción del cómputo de los contratos temporales, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos, el uso de horas extraordinarias y la externalización.