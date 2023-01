Macron acelera la reforma del mercado eléctrico para ganar el pulso a EEUU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, han vuelto a darse la mano este jueves en Barcelona, donde ha tenido lugar la 27ª cumbre hispano-francesa. Los retos compartidos en materia económica y sobre todo, energética, han protagonizado las intervenciones de los dos líderes en la comparecencia posterior a la firma del Tratado de Barcelona. Los dos países europeos se han mostrado alineados a la hora de defender las que entienden que deben ser las prioridades de Europa en los próximos meses, entre las que destaca la reforma del mercado eléctrico, que de cumplir con las expectativas de Macron, verá la luz en 2023.

"Queremos que esta reforma se lleve a cabo este año. Trabajamos juntos, tenemos la misma ambición en cuanto a ella y al ritmo, tiene que ser rápido y ser efectivo este año", ha sostenido Macron en el encuentro bilateral. Los países miembros han trasladado a la Comisión Europea sus propuestas para llevar a cabo un cambio estructural en el mercado eléctrico que desligue el precio de la luz al del gas, puesto que esta es la principal causa del notable incremento que han experimentado los precios energéticos a lo largo de 2022. Ahora este órgano debe aunar las solicitudes en una propuesta formal que iniciará un plazo de negociación que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estimaba que se podría prologar hasta finales de 2024.

Respuesta a las ayudas verdes de Estados Unidos

Sin embargo, Macron ha recalcado la relevancia de llevar a cabo la reforma tan pronto como sea posible para que la industria del entorno europeo pase a pagar por la electricidad lo mismo que cuesta producirla. En lugar de abonar mucho más por tomar como referencia una fuente de energía que "no tiene tanto lugar en nuestro mercado". El presidente francés ha celebrado que Estados Unidos haya apostado por acelerar su descarbonización por el impacto positivo que tendrá esta decisión en el plantea. No obstante, ha recordado el lugar en el que esta apuesta del presidente Joe Biden sitúa a Europa, que cuenta con un sector industrial ahogado por los costes que no puede competir en precios con el gigante estadounidense.

Esta preocupación es compartida también por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que ha anunciado esta semana en el foro de Davos el Plan Industrial del Pacto Verde que busca responder a las ayudas de energía verde lanzadas por EEUU. Además, la representante comunitaria ha avanzado que su equipo de Gobierno trabaja en una Ley de Industria Cero Neto que fije los objetivos comunitarios para alcanzar las cero emisiones en 2030. Von der Leyen ha destacado la importancia de que la respuesta sea conjunta, dado que a nivel nacional no todos los estados podrán ofrecer ayudas a este sector para impulsarlo en la transición ecológica, lo que según sus palabras hace necesario crear un fondo soberano común.

Frente común en materia energética

En la misma línea se han pronunciado tanto Macron como Sánchez, quienes han apuntado a que la Unión Europea no puede fragmentarse para dar respuesta a esta coyuntura. Ambos líderes han destacado las similitudes entre las propuestas que cada uno de los países ha remitido a la Comisión Europea para la reforma del mercado eléctrico. "La propuesta de España y la de Francia es muy semejante en muchos aspectos, no hace falta que elaboremos una propuesta común porque hay muchas coincidencias", ha apuntado el presidente del Gobierno español. "Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos la misma visión de una reforma estructural", ha respondido el mandatario francés.

Sánchez ha querido hacer gala de los beneficios que ha reportado el tope al gas, no solo la 'excepción ibérica' sino el límite de 180 euros por megavatio logrado para el resto de integrantes de la UE, que unos meses atrás se hacía inimaginable lograr. Su homólogo francés ha asentido, sin embargo, ha subrayado que se trata de una respuesta a una situación excepcional y es un mecanismo que 'caduca', por lo que ha apelado a trabajar para acelerar los plazos y que un nuevo mercado eléctrico se materialice antes de 2024.

Amistad España - Francia

Los gobernantes han escenificado una fuerte sintonía este jueves en Barcelona después del desencuentro surgido este verano por la negativa del país galo a recuperar el proyecto del gaseoducto Midcat. Las rencillas quedaron enterradas en diciembre, con la presentación del proyecto de hidrógeno verde H2Med que los dos países europeos han impulsado junto a Portugal, de la mano de António Costa, y la firma del primer Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, que recoge nueve líneas de colaboración, ha ejercido de tirita definitiva.

"Parece una anomalía de nuestra historia", ha expresado Macron, haciendo referencia a que los dos países no contasen hasta ahora con un tratado de estas características. "Hay muchos vínculos entre nuestras sociedades y lo estamos reparando", ha sostenido entre sonrisas. La complicidad entre los dos líderes parece evidente a pesar de que no comparten familia ideológica en el Parlamento Europeo, ya que el ‘Reinassance’, el partido de la marca de Macron se integra en el grupo parlamentario ‘renew europe’ de tendencia liberal, mientras que Sánchez ha desarrollado toda su carrera política dentro de la cuerda socialdemócrata.

No obstante, en materia energética, ambos parecen estar alineados en un "diagnóstico común compartido" que aboga por la transición digital y la autonomía estratégica para evitar una progresiva desindustrialización del continente. Por ello, los dos representantes han asegurado que el encuentro, en el que han participado una veintena de ministros de ambas nacionalidades, ha sido un éxito que no se ha visto ensombrecido por las protestas convocadas por el independentismo a las puertas del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), donde se ha celebrado la cumbre.