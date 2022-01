"Más impuestos no es más recaudación; el dinero, mejor en manos de la gente"

Las elecciones anticipadas del próximo 13 de febrero en Castilla y León son un laboratorio político en el que se juegan dos importantes decisiones. La primera, qué partido gobernará en la comunidad autónoma, pulso que se juegan PP y PSOE; y, la segunda, cuál puede ser el futuro político del Gobierno de Pedro Sánchez en función del resultado. Si los vaticinios de las encuestas se confirman, los populares de Alfonso Fernández Mañueco volverán a gobernar, ya sea en solitario, en coalición o con apoyos externos, mientras el socialismo de Luis Tudanca volvería a la oposición. Mañueco ha cogido por bandera electoral la libertad en la gestión tributaria, la defensa del mundo rural y el peso de Castilla y León en el conjunto de España. El presidente en funciones de la Junta rechaza que "el Gobierno central se inmiscuya en nuestra autonomía fiscal". "En estas elecciones están en juego los problemas de la gente de Castilla y León y qué Castilla y León queremos ser dentro de España. Yo quiero que Castilla y León sea un faro para el país en Educación, política energética... Un modelo que permita la coexistencia de actividad económica y población en todo el territorio".

Pregunta.- Según la última EPA, la tasa de paro en Castilla y León apenas superaba el 10%, un dato que sitúa a la comunidad autónoma entre las mejores a nivel nacional. ¿Cómo pueden afectar en la creación de empleo medidas tomadas desde el Gobierno central como los cambios en la reforma laboral o si se producen subidas adicionales del SMI?

Respuesta.- Cierto es que nuestra economía está bien posicionada de cara la recuperación. Durante la pandemia hemos mantenido también datos de PIB y déficit mejores que la media, ya rozamos el millón de ocupados, un hito histórico para Castilla y León, y estoy convencido de que si 2020 fue el año de la resistencia, 2021 fue el de la remontada, 2022 será el de la recuperación. Pero también que hay nubarrones que amenazan ese camino por el que ya transitamos en mi Comunidad. La reforma laboral, la subida de las cotizaciones, de las cuotas de autónomos, el desbocado incremento de los precios de la luz y los combustibles… Son una amenaza que puede truncar un momento clave para la tan necesaria recuperación después del duro impacto que en diferentes ámbitos ha supuesto la pandemia de la Covid.

P.- Castilla y León se ha visto limitada a tres proyectos en el acceso a los fondos europeos, que estarán centrados en la modernización de los servicios públicos; la digitalización y economía circular; y la despoblación y desarrollo rural. ¿Qué impacto puede tener esta inyección de fondos y, sobre todo, se está gestionando su llegada con la suficiente transparencia?

R.- Lo he dicho y lo reitero. La llegada de los Fondos Europeos supone una oportunidad que se debe aprovechar adecuadamente. No pueden servir para generar más desequilibrios y, por supuesto, su reparto no puede hacerse con criterios ideológicos y partidistas, como se ha hecho. Por el momento, desde Castilla y León hemos hecho un requerimiento previo para que el Gobierno de Sánchez rectifique en ese reparto y lo haga con criterios que no perjudiquen a Castilla y León. Su reparto no se está haciendo con transparencia y, como ustedes decían, nos han limitado a tres los proyectos que podemos presentar. Así lo hemos hecho, en base a un intenso trabajo previo, con el objetivo de llegar a todas las personas y a todo el territorio. Es el momento de mirar a la España de interior, una España llena de oportunidades.

[Mañueco explica gráficamente cómo se hace el reparto de los fondos: "El Ministerio convoca a los consejeros, les dice la cantidad que se maneja en qué hay que gastarla, fijando todos los criterios. Con falta de transparencia, sin diálogo y sin margen de maniobra"]

P.- La inflación se situaba en diciembre en la comunidad en el 7,3% en tasa anual. ¿Qué se puede hacer a nivel autonómico para paliar los efectos de esa carga, que empobrece a empresas y familias?

R.- El Gobierno de Sánchez ha demostrado una pasividad absoluta ante la subida desbocada de los precios de la luz y los combustibles que han impactado en el conjunto de los precios y, por tanto, en el bolsillo de los españoles. En Castilla y León hemos tomado medidas para paliar ese impacto, por ejemplo, con el incremento del 4% de las ayudas económicas de dependencia a las 77.000 personas que las perciben o un paquete extraordinario de medidas contra la pobreza energética que incluye, entre otras, 130 euros a cada familia que más lo necesita para que nadie se quede sin luz ni calefacción este invierno, además de reforzar los convenios con las empresas suministradoras para evitar cortes por impagos a las familias con más dificultades. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón en el profundo error que supuso el cierre precipitado de las minas y las térmicas por criterios ideológicos y que ahora estamos pagando todos en el facturón de la luz, entre otros recibos…

P.- La propuesta de reforma fiscal que prepara el comité designado por el Ministerio de Hacienda parece que dejará fuera la armonización de Patrimonio y Sucesiones. ¿Cree que debería haber un mínimo para todas las comunidades autónomas? Usted ya ha anunciado rebajas en el tramo del IRPF y una fiscalidad diferenciada para el mundo rural. ¿Ha calculado el impacto económico de esas medidas?

R.- La apuesta por una fiscalidad moderada es una de nuestras señas de identidad y en la que vamos a seguir profundizando. No es cierto que a mayores impuestos, más recaudación. Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de las personas y las empresas. Y en Castilla y León lo hemos demostrado. Respecto a la armonización fiscal, si ha de hacerse, deberá ser a la baja.

P.- El Gobierno no ha incluido en su plan normativo para 2022 la reforma de la financiación autonómica. ¿Cuál es su posición sobre los plazos que debe seguir esa norma que el Ejecutivo no parece querer abordar y cómo debe acometerse el criterio de población, a la sazón el más delicado para el reparto de los fondos?

R.- Lamentar que el Gobierno reconozca que no piensa abordar la urgente y necesaria reforma de un modelo de Financiación Autonómica que ya nació siendo injusto e insuficiente para Castilla y León y que con los años ha ido incrementado esos agravios para mi Comunidad. Es imprescindible que se aborde su reforma, que se haga sin convertirlo en un peaje para que Sánchez se mantenga en La Moncloa. La financiación autonómica justa es la madre de la justicia social, clave para afrontar la despoblación, es lo que nos permite llevar unos servicios esenciales a todas las personas con igualdad. Debe cubrir el coste real de prestar unos servicios que en Castilla y León son de calidad, independientemente de dónde vivan las personas, en el medio rural o en una gran ciudad. Desde la lealtad con el Gobierno, siempre con espíritu constructivo, debe acordarse un modelo fruto del consenso multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, teniendo en cuenta las posiciones y necesidades de todos y evitando cualquier negociación bilateral. En Castilla y León contamos con una posición de Comunidad en este sentido, con un amplio respaldo político casi unánime con los grupos. Es fundamental que se tenga en cuenta que el coste real de los servicios no es el mismo en todos los territorios, por lo que la población no puede ser el criterio que siga predominando, también deben tenerse en cuenta otros factores como la superficie, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento. En Castilla y León, por ejemplo, tenemos el 5% de la población de España, pero somos la Comunidad más extensa, por aquí pasan el 17% de las carreteras, tenemos el 38% de los consultorios rurales…

P.- ¿Qué efecto tendrá en los autónomos de la región el nuevo sistema de cotizaciones puesto en marcha por el ministro de Seguridad Social?

R.- El gobierno de Pedro Sánchez orquesta ahora un nuevo atraco a nuestros autónomos, que tendrán que destinar seis meses de su trabajo a pagar cuotas, impuestos e IRPF al Estado. Esa es la política de Pedro Sánchez para llevarse por delante a la clase media y a un colectivo de tanta importancia en Castilla y León, al que desincentiva a trabajar y a producir. En Castilla y León, además de saber responder durante la pandemia a los trabajadores por cuenta propia o autónomos de los sectores del comercio, el ocio nocturno, la industria, los servicios, etc., venimos apoyando a nuestros autónomos extendiendo en el tiempo la "tarifa plana" de reducción de las cuotas a la Seguridad Social, dando ayudas para la consolidación del trabajo autónomo y el autoempleo, o ampliando también a los trabajadores autónomos nuestro Programa Personal de Integración y Empleo para los desempleados de Castilla y León (PIE) con ayudas directas.

P.- Castilla y León es una comunidad autónoma en la que la Agricultura y la Ganadería son piezas clave del desarrollo regional. ¿Qué políticas se plantea para reforzar o relanzar ambos motores socioeconómicos? ¿Cree que el Gobierno de España apoya decididamente ambos sectores tanto en las negociaciones en la Unión Europea como en el mercado interior?

R.- Estoy orgulloso de nuestros agricultores y ganaderos, orgulloso de sus productos y de su esfuerzo por la calidad, la modernización y la sostenibilidad. Castilla y León es líder en muchos sectores de la agricultura y la ganadería, tanto en cantidad como en calidad de sus producciones. Son muchas las medidas que tenemos en marcha en este amplio sector, pero lo que sí puedo decirles es que el PP defiende a los agricultores y ganaderos de los ataques del Gobierno de Sánchez. La última polémica sobre la calidad de nuestra carne es un gravísimo acto de irresponsabilidad, que perjudica a un sector tan importante en el extranjero. Es inconcebible e imperdonable que un ministro hable mal de su país en el extranjero. Además, el ministro, lejos de rectificar, insiste en el error. Sánchez debió haberle destituido. No lo ha hecho porque tiene las manos atadas, depende de sus socios y está dispuesto a todo con tal de mantenerse en La Moncloa. En cuanto a la PAC, no es la que hubiera gustado a Castilla y León, queda margen de negociación y lo seguiremos haciendo de la mano del sector, como siempre hemos hecho y hemos logrado que el global de los pagos que reciba Castilla y León se mantenga en cuantías similares a la de la actual Política Agraria Común.

P.- Incrementos desorbitados del precio de la luz y el gas, cuestionamiento de la producción nuclear, declive de la minería de carbón que afecta a las cuencas regionales y a su población… ¿Qué hoja de ruta se marcaría su Gobierno en materia energética?

R.- En cuanto a la política energética, el Gobierno de España precipitó el cierre de las térmicas, lo que ha contribuido a la subida de la luz. Desde el Partido Popular apostamos por una transición justa. Castilla y León es una potencia en energías renovables. La falta de política energética por parte del Gobierno de España ha llevado a dispararse el precio de la luz. Nuestro objetivo es ninguna familia sin luz, ninguna familia sin calefacción por dificultades económicas. Les puedo asegurar que la prioridad de mi Gobierno es proteger a las personas, y que estamos a su lado ante la subida de la factura de la luz, el gas y el gasóleo de calefacción. Por eso, como les decía antes, entre otras cuestiones en nuestra Comunidad ya hemos puesto en marcha una directa y extraordinaria de 130 euros, para luchar contra la pobreza energética y ayudar así a las familias a hacer frente al coste por la subida de los suministros energéticos. 45.000 familias, las que tienen menos recursos, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y mayores con pensiones no contributivas, que, sin necesidad de trámite alguno, han recibido esa ayuda para hacer frente al facturón de la luz. Estamos al lado de las personas, con especial atención a los más vulnerables y lo vamos a seguir estando.

P.- Tras la llegada del AVE a León, ¿qué infraestructuras de transporte se van a reclamar al Gobierno central o a acometer en una próxima legislatura autonómica?

R.- Lo primero, quiero subrayar el olvido del Gobierno hacia nuestra tierra. De nada sirve hacer compromisos si luego no se incluyen los presupuestos, no se aceptan las enmiendas que tratan de corregir esos olvidos, tienen partidas insignificantes y los avances se dilatan años y años. Hay muchos olvidos por parte del PSOE, la eterna N-122 que sigue sin convertirse en la tan necesaria y reclamada Autovía del Duero (A-11), la línea férrea Ponferrada-León, el tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos, la autovía Valladolid-León (A-60), que el AVE llegue por fin a Burgos y la conexión ferroviaria pendiente hacia Miranda de Ebro y Asturias, un impulso al AVE a Cantabria desde Palencia… Además de la mejora de infraestructuras y tiempos de viaje en líneas como Ávila-Madrid y Soria-Castejón. Son muchas las demandas y deudas con Castilla y León que reivindicamos. La lista podría ser interminable y no vamos a dejar de reclamar todo lo que consideramos clave para el presente y el futuro y permitir el desarrollo de todas las oportunidades que tiene Castilla y León.

P.- El Turismo es fuente habitual de recursos e ingresos en Castilla y León, tanto por su patrimonio histórico, natural, rutas del vino, gastronomía… ¿Qué ha supuesto la Covid para este sector? ¿Qué planes hay para los próximos años?

R.- El sector turístico ha sido uno de los más castigados por la pandemia. Desde el primer momento, desde la Junta de Castilla y León hemos convocado diversas de ayudas para paliar esta situación. Ayudas en forma de bonos turísticos, ayudas directas, a terrazas, etc… para apoyar las pérdidas que se estaban produciendo y también el mantenimiento de la actividad. Pasado el primer impacto de la pandemia, que a todos nos sorprendió, hemos apostado siempre por el equilibrio entre la salud y la vida y la economía y mantener la actividad. Este año se prevé una recuperación para este sector, que es un motor para Castilla y león, porque no solo genera actividad económica y empleo, sino que además contribuye a fijar población en el medio rural, así como una mayor cohesión territorial, tan importante en nuestra Comunidad. Con todo, y a pesar de la pandemia, Castilla y León ha conseguido mantener el liderazgo como referente del turismo rural a nivel nacional. Toda las estrategias futuras tienen que pasar ahí: por mantener ese liderazgo de nuestro turismo y seguir apoyando su profesionalización y altísimo nivel de calidad.