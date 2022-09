Las matriculaciones caen un 9,4% hasta agosto por la falta de chips y la inflación

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos, uno de los indicadores que mejor refleja la marcha del consumo -y, por tanto, de la economía- no terminan de levantar cabeza. Entre enero y junio se redujeron un 9,4% en relación al mismo periodo del año pasado hasta las 533. 042 unidades, en medio de una coyuntura muy complicada para el sector. Los fabricantes y vendedores deben hacer frente al mismo tiempo a la rotura de las cadenas de suministro, la escasez de semiconductores y otras materias primas esenciales, a una inflación galopante (del 10,4% en el octavo mes del año) por los efectos de la crisis energética y la guerra en Ucrania y, ahora también, a la subida de los tipos de interés. Los dos primeros factores han obligado a parar la producción en las distintas plantas españolas.

En el informe publicado este jueves, las patronales de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam) no esperan un cambio de tendencia, pese a la mejora puntual de los datos en el mes de agosto (las matriculaciones suben un 9,1% en relación a julio hasta las 51.907 unidades.) Si se toma como referencia el dato de agosto de 2019, antes de que estallase la pandemia de covid, el desplome es del 30,3%, lo que evidencia bien el impacto de las crisis consecutivas a las que ha tenido que hacer frente la industria automotriz.

"La incertidumbre económica con un escenario de tipos de interés al alza y la inflación creciendo a un ritmo de dos dígitos, más algunos mensajes en contra del vehículo privado, incluso el nuevo y electrificado, retrasan la decisión de compra de las familias", lamentan desde las patronales. Esto agrava el problema de descarbonización y mantiene a España como uno de los países europeos con un parque de vehículos más viejo.

"La crisis que está viviendo la automoción en nuestro país no tiene precedentes y sus consecuencias para el empleo y la competitividad son impredecibles", advierte Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. La debilidad de la demanda hace que, en un contexto de falta de oferta derivada de la crisis de suministros, "el remanente de vehículos no ha ido a parar al canal de particulares -que es el que se prioriza por ser el que más rentabilidad aporta- sino al de alquiladoras que, aunque no ha podido disponer de flota a tiempo para hacer frente a la campaña de verano, ha podido de esta forma superar nueve meses consecutivos de caídas a doble dígito, añade Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam.

En el último mes, las ventas a empresas crecen un 23% con 21.712 entregas y, de hecho, éste es el único canal que también ofrece cifras positivas en el acumulado del año (224.337 unidades y un aumento del 4%). El mes pasado el canal alquilador también cerró en positivo con una subida del 37% hasta las 5.244 unidades. Sin embargo, este canal cae un 44,6% en lo que va de año hasta las 75.292 matriculaciones, siendo el que más sufre la escasez de semiconductores. Por su parte, el canal de particulares vuelve a cerrar con un retroceso en agosto del 4,3% hasta las 24.951 ventas. En lo que va de año, las familias han comprado un 1,4% menos coches que en el mismo período del año pasado con un total de 233.413 entregas.