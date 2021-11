Montero avanza que no va a ejecutar el fondo Covid que le 'colaron' en los PGE. 

Golpe de Montero a la oposición. La ministra de Hacienda ha insistido este jueves en que "técnicamente no es posible" ejecutar el fondo Covid autonómico que este miércoles se incluyó en los Presupuestos de 2022 al aprobarse una enmienda de JxCAT. En declaraciones a los medios -que recoge Efe- antes de intervenir en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Montero ha subrayado que esa enmienda "no se puede instrumentalizar".

La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó este miércoles una enmienda de JxCAT -con los votos favorables de PP y Vox, entre otros, y el rechazo de los partidos del Gobierno- para crear un fondo Covid autonómico dotado con 9.362 millones de euros. La ministra ha explicado que "no existe el programa sobre el que se da de baja".

Las enmiendas de presupuestos que suponen un nuevo gasto tienen que especificar su baja o contrapartida, es decir, que para asignar los fondos a un nuevo concepto tienen que retirarlo de otro que ya existía. En el caso de la enmienda de JxCAT, el programa sobre el que se baja no existe y, ha añadido Montero, en la sección a la que se dirige "lo único que existe son los 7.000 millones que van dirigidos a las comunidades autónomas" como compensación por la liquidación negativa de 2020 y el cambio en la gestión del IVA de 2017.

"Ya eran recursos que se iban a las comunidades autónomas", ha resumido. Además, Montero ha afeado que el PP haya votado una enmienda de JxCAT cuando "ellos siempre critican que se puedan establecer alianzas" con otras formaciones, en este caso "el partido del señor Puigdemont". "Cuando se trata de intentar que el Presupuesto tenga alguna avería no les importa con quien vota", ha criticado. Esta enmienda ya está incorporada a los Presupuestos, es decir, no tiene que volver a ser votada, pero Montero ha insistido en que "no se puede instrumentalizar" sin aclarar si se intentará retirar del texto.

"Optimista" para aprobar los PGE

Con respecto a las negociaciones de los Presupuestos de 2022, Montero se ha mostrado "francamente optimista" de cerrar un acuerdo que permita aprobarlos la semana que viene, cuando el Pleno del Congreso realizará la votación de todo el texto para su paso al Senado. La ministra ha apuntado que las negociaciones con los grupos que no vetaron las cuentas "avanzan", también con ERC, que llevará sus enmiendas a Pleno por lo que "todavía no se ha concluido" el acuerdo.