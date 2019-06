Rato, Mario Conde, Abengoa, Arturo... Los morosos que deben más de un millón

Empresarios, expolíticos, exfutbolistas... La Agencia Tributaria ha publicado su clásica lista de morosos con el Fisco y, entre los que deben más de un millón de euros, vuelven a aparecer figuras públicas y empresas de renombre. En total son 4.028 deudores, lo que supone un 6,7% menos respecto a la cuarta lista de 2018, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 14.100 millones de euros.

Esta quinta lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye nombres como el del exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, que acumula una deuda de 1,019 millones. No es la primera vez que el también expresidente de Bankia aparece en ese listado, si bien él mismo ha aclarado en varias ocasiones que tiene embargados todos sus bienes desde 2015 por una denuncia de la Agencia Tributaria, extremo que le ha impedido "afianzar" su deuda tributaria para salir de esa lista.

En el listado de morosos también vuelve a aparecer el expresidente de Banesto, Mario Conde. Acumula una deuda de 12,3 millones de euros. En situación aún más comprometida se encuentra Luis Miguel Rodríguez, conocido por ser el propietario de Desguaces La Torre: adeuda 18,4 millones de euros. Y Abengoa, compañía que trajo más de un quebradero de cabeza al ministro Josep Borrell, y que adeuda 12 millones. Por su parte, Kulteperalia, sociedad del empresario del espectáculo José Luis Moreno, sigue apareciendo entre las empresas deudores, con 1,6 millones de euros.

El expresidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, es otro de los particulares que cuenta con deudas millonarias con la Agencia Tributaria. Debe 19,3 millones a través de diferentes sociedades del Grupo Cantoblanco. Otro empresarios de su época, el que fuera presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, debe 1,3 millones. Y Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y uno de los principales acusados del caso que afecta al Canal de Isabel II, acumula 3,6 millones.

Mira también La quiebra de Isolux lo sitúa como el mayor moroso con el Fisco: 370 millones

La presentadora Patricia Conde tiene todavía una deuda de 1,8 millones, la misma cantidad que tiene pendiente el exfutbolista del FC Barcelona, Gabriel Milito. Agapito García Sánchez, por su parte, tiene contraído un compromiso económico con la Agencia Tributaria que asciende a 15,9 millones; y Emilio Rodríguez Menéndez, otro de 3,6 millones. El expiloto Sito Pons debe 1,9 millones.

En el listado de deudores vuelve a encontrarse Francisco José Ortiz Von Bismark, el hijo de Gunilla, la 'reina de Marbella', que a sus 38 años adeuda 1,2 millones. También aparecen de nuevo los periodistas César Vidal, con 2,7 millones, y Antonio Navalón, con 2 millones de deuda.

Mira también El ladrillo vuelve a ser el rey de las deudas con Hacienda: debe más de 875 millones

Dos personas del panorama catalán siguen en el listado de la Agencia Tributaria. Son el empresario Eudald Domenech Riera, con una deuda de 5,69 millones, y el exjuez Luis Pascual Estevill, con 3,7 millones.

Exdeudores que han desaparecido del listado

Del listado que cada verano publica la Agencia Tributaria han desaparecido algunos personajes VIP, que han satisfecho, sino totalmente, buena parte de las deudas que acumulaban. El cantante Miguel Bosé, el futbolista Daniel Alves o el colaborador de programas del corazón Kiko Matamoros son algunos de los particulares que han desaparecido.

La quinta lista de morosos

La quinta lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 4.028 deudores, lo que supone un 6,7% menos respecto a la cuarta lista, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 14.100 millones de euros, un 7,8% menos que en la anterior. Así lo explican fuentes de la Agencia Tributaria. Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en este nuevo listado es un 17% menor, teniendo en cuenta las nuevas entradas.

Mira también De Patricia Conde al novio de Ágatha Ruiz de la Prada: famoso en la lista de morosos

No obstante, un total 2.079 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el quinto, de forma que más del 42% de los que aparecían al comienzo de la publicación de la lista ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en este nuevo listado. Hace un año, el número de deudores del primer listado que ya no aparecían en el cuarto era del 31%; de esta forma, en un año el porcentaje de deudores iniciales (primer listado) que han desaparecido de las listas ha crecido en 11 puntos (en dos años, más de 20 puntos).

Además, más de 2.200 deudores que aparecían en el primer listado han pagado 591 millones de euros de la deuda que figuraba entonces, desde la fecha de toma de datos de aquel primer listado (31/07/15) y hasta el pasado 1 de junio de 2019.

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, y que no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.