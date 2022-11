Murcia se suma a Madrid y anuncia la eliminación del impuesto de Patrimonio

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles la eliminación del impuesto de Patrimonio en la Región de Murcia en 2023, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado. Así, ha explicado que "lo eliminamos porque es un impuesto anacrónico, porque no existe en ningún país de nuestro entorno, porque favorece la deslocalización fiscal, porque el aumento de recaudación de los próximos ejercicios nos permite hacerlo, y porque su eliminación atraerá nuevas rentas, lo que a su vez también incrementará la recaudación".

López Miras ha dado a conocer esta decisión durante la inauguración en Murcia del congreso de directivos empresariales 'CEO Congress 2022', ante el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Durante su intervención, el dirigente murciano ha subrayado que la supresión del impuesto de Patrimonio también obedece a que "la Región de Murcia lidera el crecimiento en España en exportación y en la recuperación del PIB previo a la pandemia, y tenemos que competir de tú a tú con los mejores sin complejos y sin que nadie nos ponga límites".

"Si nuestros empresarios no tienen complejos cuando salen de la Región de Murcia, las instituciones tampoco", ha reivindicado, insistiendo en que "no se nos puede condenar a subir o mantener impuestos con la justificación de que somos la comunidad peor financiada. Precisamente éste debe ser el motivo por el que se reforme ya el sistema de financiación autonómica y se deje de maltratar a la Región como se viene haciendo desde 2009". Por ello, ha pedido "que se cumpla la Constitución para tratar a todos los españoles por igual y se aporten los mismos recursos a todos ellos".

Además, el presidente ha avanzado que en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2023 que aprobará en los próximos días el Consejo de Gobierno "no subiremos ningún impuesto autonómico", y se seguirá apostando "por una política fiscal moderada y justa, para aliviar a las familias y a los miles de trabajadores de la Región, especialmente a las clases bajas y medias".

A la eliminación del impuesto de Patrimonio se sumará en las cuentas para el próximo año la deflactación del tramo autonómico del IRPF para rentas de menos de 60.000 euros, "lo que ayudará a sostener el consumo", ha subrayado López Miras. Asimismo, "seguiremos avanzando en la rebaja de los tipos de ese tramo autonómico de IRPF, conforme al calendario que fijamos en 2018".

De cara a mantener esa política de bajada de impuestos frente a una posible armonización fiscal impuesta desde el Gobierno central, el jefe del Ejecutivo regional se ha comprometido a que "lucharemos con todos los medios jurídicos a nuestro alcance para que no se soslaye la autonomía fiscal que reconoce nuestro ordenamiento jurídico". Entre las medidas fiscales que la Comunidad quiere preservar se encuentra "la exención hasta el tercer grado del impuesto de Sucesiones y Donaciones", en la que la Región de Murcia ha sido pionera en España.

"El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y las empresas, y lo demuestra la estadística", ha señalado López Miras, quien ha puesto como ejemplo que "entre 2018 y 2021, la recaudación tributaria neta en los impuestos estatales ligados al ciclo económico, que son los que más recaudan, creció en la Región de Murcia un 27,2%, mientras que en el conjunto del país aumentó tres veces menos, un 7,9%".

Una "carrera de obstáculos " para pymes y autónomos

En relación al escenario económico actual, López Miras ha lamentado que los empresarios y autónomos de la Región y de toda España "se enfrentan a una carrera de obstáculos en su día a día" a causa de "la inflación desbocada y unos precios inasumibles de la energía". Para mejorar su situación, ha destacado la importancia de "allanarles el camino, porque son ellos quienes hacen girar el engranaje de la economía y crean empleo".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha lamentado que "se sigan poniendo zancadillas y criminalizando a empresarios, emprendedores y autónomos, precisamente quienes tienen que tirar del carro y sacarnos de la recesión a la que parecemos abocados". Frente a esta tendencia, López Miras ha afirmado que su Ejecutivo defiende "un espacio de libertad" de cara a "generar confianza, seguridad y certidumbre", porque "no conozco ningún país al que le vaya bien si a sus empresas no les va bien".

En su intervención, López Miras también ha mostrado sus dudas sobre el reparto de los fondos europeos de recuperación, al señalar que "la tierra prometida que eran los Fondos Next Generation se están convirtiendo en una distopía para las empresas españolas". Para el presidente de la Región de Murcia, esas partidas "no se están liberando a buen ritmo y no llegan a las pymes que conforman mayoritariamente el tejido productivo". Por ello, López Miras ha alertado de que esta iniciativa "corre el riego de terminar como una histórica oportunidad perdida".