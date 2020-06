Cómo esta pareja se jubilará a los 40 con un millón tras pagar 170.000€ de deuda

Julien, de 39 años y Kiersten, de 35, son una pareja afincada en Atlanta (del estado de Georgia, Estados Unidos) que están a punto de lograr la independencia financiera haciendo crecer su negocio digital, creando múltiples fuentes de ingresos e invirtiéndolos. Pero su camino hasta este punto no ha sido nada fácil, golpeados por la crisis de 2008, tuvieron antes que hacer frente a deudas que rozaban los 200.000 euros.

¿Cómo lo han conseguido? Ambos forman parte del popular movimiento FIRE -Financial Independence and Early Retirement- que adopta el concepto de ahorrar la mayoría de los ingresos entre los 20-30 años, para poder obtener la independencia financiera en torno a los 30-40. Para Julien y Kiersten esto suponía alcanzar un patrimonio neto de aproximadamente 1,5 millones. Es lo que sería su 'número Fire'.

Durante este tiempo, han compartido sus trucos de ahorro en su blog Rich & Regular. Hace poco tiempo que dejaron sus trabajos de marketing (Julien en junio de 2018 y Kiersten este pasado abril) para centrarse en desarrollar su sitio web y seguir una carrera más emprendedora. "Una vez que alcancemos ese número, no vamos a parar", explica Julien a la CNBC.

Generar ingresos más que reducir gastos

Para ellos la clave es "concentrarse en generar ingresos más que reducir los gastos". La idea es ganar, pues, sostienen, "no se puede guardar lo que nunca tuviste", dice Kiersten.

Los Saunders invirtieron previamente en dos propiedades de alquiler y las vendieron después de que las propiedades triplicaron su valor en el mercado. De esas ganancias, invirtieron parte en su negocio y parte en fondos indexados de bajo coste.

Cómo solventaron sus deudas

Eso sí, esta pareja no siempre ha tenido el control de sus finanzas, con la crisis económica de 2008, sus deudas comenzaron a subir hasta llegar a los 170.000 euros. Entre 2013 y 2018, comenzaron su plan de ahorro y pagaron todos los préstamos que tenían pendientes de su coche, estudiantiles, tarjetas de crédito, deudas tributarias, la hipoteca... "Contábamos cada moneda", dice Julien, quien además triplicó su salario durante la última década.

Ahorraron e invirtieron más de la mitad de sus ingresos. Eligieron vivir en una casa más pequeña y que suponía menos coste y seguían conduciendo sus coches de hace años. Además, mientras pagaban sus deudas, decidieron abrir el blog de finanzas personales para compartir su historia y ofrecer consejos.

Riqueza sostenible

Otra clave para construir riqueza sostenible es cambiar la forma de pensar, dice Kiersten. No piense que sus ingresos se limitan a su salario o una tarifa por hora establecida por su empresa. "Su sueldo no es una indicación de lo que vale o no vale su tiempo. Eso es exactamente lo que esa compañía decidió para ese trabajo y la ironía del sistema es que si usted es una persona negra o una mujer que ocupa ese trabajo, todavía le pagarán menos. Abre tu mente a la posibilidad de que tu tiempo y tu contribución valen mucho más", explica.

Por ello, Kiersten aconseja a explorar la cantidad de formas en las que se pueden obtener ingresos. Según un estudio de McKinsey & Co, los negros estadounidenses pueden llegar a ganar hasta un millón menos que los americanos blancos durante toda su vida. De ese estudio también se desprende que en 2016, la riqueza media de una familia blanca era 10 veces mayor que la de una negra. "Comprender la brecha racial es algo que nos inspiró a explorar otras rutas para obtener ingresos", apunta Julien.

Sobre el tipo de negocio o fuente que genere más dinero, "no hay uno especial que recomendaría a todos", dice Julien. "Pero diré que somos particularmente optimistas sobre el crecimiento de Internet".

Movimiento FIRE

El movimiento FIRE es más que un camino hacia la jubilación anticipada. "Lo vemos como un camino viable para que las personas negras logren un grado de libertad que les ha sido eludido en este país", dijeron esta semana en una publicación de Instagram.

Al compartir su historia, los Saunders esperan demostrar que FIRE, que carece de diversidad y tradicionalmente ha consistido principalmente de miembros blancos, puede ser una opción viable para las personas marginadas.