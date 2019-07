Pensiones: verdades y mentiras del sistema, planes de pensiones y el salario

Las pensiones de jubilación están en boca de todos. Mientras se especula con el replanteamiento de un sistema que podría no servir más allá de los próximos 10 años, el Ministerio de Trabajo ha aplicado el cambio de cálculo de la pensión de trabajadores a tiempo parcial, quienes verán aumentada su cuantía mensual. Una buena noticia enmarcada en un sistema que suele traer malas nuevas como por ejemplo, que la reforma del PP de Rajoy llevó a 1,5 millones de jubilados a sufrir riesgo de pobreza, o que más de la mitad de los jubilados no llegan a los 900 euros al mes. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Son viables los planes de pensiones?

A estas preguntas y a otras relacionadas con las pensiones responden desde Finect Vicente Varó y Maite López en su vídeo explicativo 'Verdades y mentiras sobre las pensiones'.

1. ¿Podré mantener mi actual nivel de vida cuando me jubile?

Falso. Según el estudio de la Comisión Europa ‘Aging Report’, en 2016 las pensiones en España cubrían el 78% del último salario cobrado. Es un dato muy alto porque la media en Europa está en torno al 46%. Ese mismo estudio estima que en 2070 las pensiones en España cubrirán menos de la mitad del último salario.

2. Cobro poco de pensión para lo que he cotizado: ¿verdadero o falso?

Falso, aunque a muchos nos sorprenda. Lo que cotizamos en nuestra vida laboral nos daría de media para pagarnos solo 12 años de pensiones. “Si te jubilas a los 67, te da hasta los 79”.

3. El sistema actual no es viable

Verdadero. Lo confirmó Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, que dice que el sistema actual “tiene arreglo para los próximos diez años” pero que después “habrá que replantearlo”.

4. Los planes de pensiones son la mejor forma de ahorrar para la jubilación porque te desgravas en la Renta

Falso. Cuando rescatas el plan de pensiones, por los beneficios que obtienes por las inversiones que has ido realizando, pagas impuestos y además pagas el tipo del IRPF por el trabajo, o sea, lo que pagas en la nómina. Esto puede llegar a suponer el doble que lo que pagarías con otros productos.

Pero es que además, el dinero que has ido ahorrando y que te has ido desgravando cada año en el Impuesto de la Renta, también lo tienes que tributar en el momento de llegar a la jubilación. Es verdad que te has ido beneficiando de ese diferimiento, pero al final tienes que pagar.

5. La rentabilidad de todos los planes de pensiones es una ‘castaña’, son muy malos

Falso. Es verdad que la mayoría de los planes de pensiones dan unas rentabilidades bastante flojas, pero dentro de la oferta de productos en España, hay buenos planes de pensiones.