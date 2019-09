Los países con los jubilados más felices: pensiones garantizadas y calidad de vida

Las pensiones son una de las principales preocupaciones de los españoles en la actualidad. ¿Cuánto dinero tendré de pensión? ¿Será suficiente para llegar a fin de mes? El sistema está en entredicho y los grandes indicadores mundiales sitúan a España lejos de las primeras posiciones en las clasificaciones sobre pensiones de jubilación. El último, el ‘Global Retirement Index’, que desvela el ranking de los países con los jubilados más felices.

Este índice se centra en analizar el bienestar y la seguridad financiera de los jubilados en los países desarrollados. Para ello, el estudio tiene en cuenta 18 aspectos con el fin de obtener datos relativos a salud, pensiones, calidad de vida y bienestar material.

El último informe es el ‘Golbal Retirement Index 2018’ y en él los países nórdicos destacan. No en vano, Dinamarca y Suecia están entre los países con modelos de pensiones más sostenibles.

El líder del ranking es Suiza, que arrebata el primer puesto a Noruega (3º en esta clasificación), seguido de Islandia. Entre las nuevas entradas al ‘Top 10’ resaltan Irlanda, que pasa del puesto 14 al siete, y Canadá (del 11 al nueve). Por el contrario, Alemania y Luxemburgo dejan de formar parte de los diez mejores cayendo a la posición 13 y 11, respectivamente.

Todas estas naciones obtienen muy buenos datos en salud, pensiones, calidad de vida y bienestar material. Suiza no tiene el mejor porcentaje en los cuatro aspectos analizados, pero la media total la da el liderato con un 84% empatado con Islandia, pero siendo mejor que este en todo menos en bienestar material.

La principal fortaleza de Islandia es su bienestar material. Este país tiene la mejor calificación en igualdad salarial y en datos de empleo y desempleo y la séptima en renta per capita. Suiza, Noruega, Dinamarca y Holanda también son potencias en esta cuestión.

El dato que más varía es el de la pensiones. Históricamente, la cuantía de las mismas era un punto fuerte de los mejores puestos del índice, pero este año Noruega, Dinamarca y Holanda se sitúan en las primeras plazas a pesar de obtener notas en este apartado que los situarían por debajo del puesto 28.

Potencias mundiales como EEUU no aparecen hasta el puesto 25, mientras que España no consigue superar ni siquiera a Eslovaquia en la media final: no está entre los 25 mejores.