La Plataforma del Transporte seguirá en paro hasta que se cubran sus demandas

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte continuarán "con los camiones parados" hasta que la Administración dé respuesta a las demandas del sector, tras dos semanas de huelga. "Tal y como está la situación no tenemos más remedio que continuar parados", ha señalado este domingo el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras reunirse con varios transportistas. En referencia al encuentro mantenido este viernes con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que "no se tuvo ningún tipo de avance" ya que, a su juicio, "todo se basa en promesas" y pide otra reunión para acercar posturas.

"Nuestra situación es de tal gravedad que no permite tener ninguna carencia sobre las soluciones. Por lo tanto, irremediablemente y muy a nuestro pesar, tenemos que continuar con los camiones parados hasta que la Administración, que consideramos tiene las herramientas suficientes para articular cualquier decreto y cualquier ley que den respuesta a las demandas del sector y de esta manera poder arrancar y poder trabajar que es nuestra máxima voluntad", ha afirmado. Respecto a si la huelga de transportistas está perdiendo fuerza, Hernández ha resaltado que, desde su punto de vista, "no": "La movilización del viernes frente al Ministerio de Transporte a pie fue un rotundo éxito. Entre todos nos pudimos arropar y demostrar que no somos esa minoría como nos querían tachar".

Para los transportistas, la Administración "tiene que trabajar en la dirección acertada y desbloquear esto". "No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo subvenciones, tenemos que comer todos los días", ha dicho el presidente de la plataforma. Hernández ha descartado que haya "líneas rojas" en sus negociaciones con el Gobierno y ha explicado que llevan desde el mes de octubre del año pasado "advirtiendo que si no se articulaban medidas que impidieran la contratación a pérdidas dentro del sector finalmente el sector iba a colapsar". "Han pasado cinco meses y la Administración no ha tenido en cuenta esta gravedad. Nos cuesta menos dinero estar parados que trabajar. La situación es caótica", ha remarcado. Asimismo, también ha argumentado que el transporte en España "va bien pagado" y los consumidores pagan el producto como debidamente corresponde en cuanto a transporte, pero las grandes logísticas y empresas que comercializan la carga sin tener camiones "se quedan hasta con un 50% del precio del transporte, y eso hay que erradicarlo".

El acuerdo del Gobierno y la patronal incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio, lo que equivale a un ahorro medio de 700 euros mensuales por camión y supone ayudas por un total de 1.050 millones de euros. De esa cantidad, 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras y 450 millones en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros.

Este sábado centenares de camiones desfilaron en una "marcha lenta" por la M-30 de Madrid, Hernández consideró como "último empujón". Aunque el Gobierno se ha comprometido en las últimas horas a presentar un proyecto de ley que asegure a los transportistas que trabajan bajo una rentabilidad mínima, el gremio rechazó la propuesta haya un decreto que impida contratar por debajo de costes. "Si se comprometen a poner en marcha esa ley que pedimos para que no se pueda contratar a bajo coste, pero no podemos esperar dos o tres meses. Necesitamos una medida antes de empezar a trabajar que garantice que eso va a ser así ya. Y si se tarda tres meses en hacer la ley que haya un decreto que de manera provisional cubra esa necesidad y no puedan seguir explotándonos", reclamó en un mensaje de Facebook.

La minoritaria Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte agrupa fundamentalmente a pequeños autónomos que realizan portes de media y larga distancia para otras empresas. Sus principales reivindicaciones se dirigen a evitar un abuso de la subcontratación y que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes. El mayor respaldo al paro de actividad de los pequeños transportistas ha venido este sábado de la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que les ha animado a mantener sus reivindicaciones y a "no rendir las calles".

Una de las CCAA más afectadas por las pérdidas millonarias que está ocasionando este paro ha sido Galicia, donde ha dejado consecuencias económicas "casi irreparables", según ha afirmado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha lamentado que se haya demorado tanto el acuerdo. Entretanto, la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasán) ha decidido en asamblea continuar con los paros y el cese de la actividad en la región, al considerar "insuficientes" las ayudas anunciadas. También la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) ha decidido en asamblea general extraordinaria, con un resultado "muy ajustado", seguir con los paros iniciados el pasado día 14 en protesta por el elevado precio de los combustibles, en espera de que haya "más concreciones".