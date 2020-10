Los sacrificados de los PGE: "Queda otro año de contar céntimos por el alquiler"

"Una victoria relativa y a medias". Así describe el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid las novedades en materia de alquileres y vivienda para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) anunciadas este martes por el Ejecutivo. El sentir se extiende por la población. Muchos arrendatarios esperaban con ansias ver las promesas de Pablo Iglesias materializarse y tener a mano una Ley que controle los precios del alquiler, pero el vicepresidente solo consiguió 'arrancarle' al PSOE un compromiso con vistas a cuatro meses que, con todo el 'papeleo', puede llegar a extenderse un año... o más.

Este es el caso de Luis Juárez, un joven de 27 años que vive en Madrid y gasta casi el 90% de su salario en el alquiler. La noticia de que tendrá que esperar cuatro meses más para conocer qué impacto tendrán los planes del Gobierno en su bolsillo le cayó como un jarrón de agua fría y ha denunciado a 'La Información' que "creer en esas palabras es como creerle a mi jefe que me va a subir el sueldo el próximo año después de que ya no lo hizo una vez". Luis vive en un piso en la calle de Atocha por el que paga 450 euros al mes y comparte habitación con una persona. Sus oportunidades de mudarse son nulas ya que necesita alojarse en esa zona por trabajo y no ve un cambio ni en sus ingresos ni en las fórmulas del Gobierno para atajar el problema. "Al parecer, me queda otro año más de contar mis céntimos para llegar a fin de mes por el alquiler".

¿Cuál es la dificultad? Todo apunta a que el PSOE no considera que la fórmula propuesta por Iglesias es la adecuada para paliar la crisis del sector. El pacto Sánchez-Iglesias obliga a la formación morada a 'cargar' toda su artillería en materia de vivienda en una Ley que tendrá que diseñar de la mano del ministro José Luis Ábalos. No tienen vía libre. El partido ha compartido con este medio los puntos clave que servirán de base al proceso. Unidas Podemos velará porque el instrumento jurídico que se diseñe habilite a las CCAA y Ayuntamientos a establecer su índice de precios y convalide los avances de las autonomías que ya han puesto en marcha algún mecanismo parecido, como Cataluña. El colectivo también vigilará que las autoridades puedan declarar una zona como 'tensionada' cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler, y que cuenten con las armas jurídicas para bajar los precios.

Los miembros de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA) han reconocido las dificultades que afronta el mercado de los arrendamientos, pero señala que sus causas van más allá de los precios: "El problema en España es la gran escasez de oferta de vivienda asequible. La receta no es imitar a Alemania, Francia o Suecia en lo que se han equivocado, el control de precios, sino en lo que han acertado, que es fomentar un parque social y asequible 10 veces superior al que tenemos en España para resolver el problema real, que es de fuerte escasez de este tipo de inmuebles". La asociación ha explicado a este medio que "ya se ha visto en estos países que una limitación artificial de precios provoca una contracción de la oferta, expulsa viviendas del mercado del alquiler hacia el mercado de venta, desincentiva la inversión y acaba en un menor parque, de peor calidad, con economías sumergidas y precios finales más altos para menos viviendas".

Mientras se debate la solución, los ciudadanos sufren. Otro joven, Diego González, ha confesado que "vivo para pagar la renta de mi piso en Los Ángeles. Se me va todo el sueldo en ese gasto. Soy músico y hay meses en los que tengo más ingresos que otros, pero la mira siempre está puesta en el alquiler, un gasto que asfixia. El retraso de las medidas hace que el panorama se vea más gris". El día a día de Diego es muy ajetreado. No pasa mucho tiempo en casa, pero "me genera un gran desapego el hecho de que sea pequeña y no esté conforme con el desembolso que implica. Creo que a los 29 años debería poder vivir en un lugar digno. Quiero alegrarme de volver a casa".

Paco Morote, de la plataforma Afectados por una Hipoteca, ha declarado a este medio que las modificaciones a los alquileres "deberían haberse hecho hace mucho tiempo. La decisión de incluirlas en la futura Ley de Vivienda retrasa todo al menos un año... Si el plazo para que llegue al Congreso de los Diputados es de cuatro meses, el trámite tardará otros diez más en sus idas y venidas entre las cámaras. La duración total puede ser de año y medio. En ese tiempo, la gente seguirá pasando momentos difíciles y el mercado estará a merced de los movimientos especulativos de los grandes fondos buitres".

'La Información' también ha conversado con Rubén Sánchez, secretario de FACUA. Sánchez se ha mostrado optimista hacia el futuro porque "el compromiso es un paso más en la dirección que esperábamos. La solución planteada anteriormente establecía un tope solo para las subidas de las rentas. Era descafeinada. Ahora se habla de darle las herramientas a las autonomías y ayuntamientos para garantizar la protección de los inquilinos. Valoramos de forma positiva los anuncios de esta martes. El desafío posterior será que las administraciones se acojan al marco que se cree ya que hay muchas discrepancias sobre la medida entre los dirigentes de las distintas siglas políticas".

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid también ha celebrado el pacto escrito en el anteproyecto de los PGE y ha hecho hincapié en la necesidad de implementar el índice de precios de forma correcta. El sindicato ha asegurado a este medio ser partidario de 'copiar' el modelo catalán para llevar a cabo esa tarea, y no basarse en los datos actuales del mercado porque "están inflados por la especulación de los grandes fondos". Las autoridades de la coalición tendrán que ponerse de acuerdo rápido ya que el país atraviesa una crisis económica severa por la Covid. Varios caseros han reducido sus precios para apoyar a los inquilinos en estos momentos duros, como en el caso de otro arrendador, Rubén Salamanca, pero esto puede durar poco: "Mi casero ya me advirtió de que no me acostumbre y que cuando se acabe la pandemia volveremos a la 'normalidad".