Así puedes pedir el nuevo permiso para padres retribuido sin tener que recuperar horas

El permiso parental de ocho semanas es el más conocido en España, pero no el único. La llegada de septiembre significa que las vacaciones ya han terminado para un buen número de trabajadores. Quienes sean padres y madres tendrán que volver a plantearse cómo conciliar la vida laboral y familiar. Pero, este año, la ‘vuelta al cole’ viene acompañada de varias novedades, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra: la aprobación de la Ley de Familias por parte del Gobierno, y la consiguiente modificación del Estatuto de los Trabajadores, incluye nuevos permisos laborales retribuidos y días libres que se pueden pedir a la empresa. Entre ellos, destaca el permiso por causa de fuerza mayor.

Con el objetivo de actualizar la legislación con respecto a la estructura y diversidad familiar, el Gobierno de España aprobó la Ley de Familias el pasado 28 de marzo. Tiempo después, el 30 de junio, la cartera que encabeza Belarra dio luz verde al Real Decreto que adapta una Directiva Europea a la normativa española y que introduce nuevas medidas que pretenden facilitar la conciliación de los progenitores y cuidadores.

Aunque los nuevos permisos están vigentes desde antes de verano, la mayoría de los trabajadores han estado de vacaciones durante la temporada estival, por lo que es posible que no hayan podido pedirlos hasta septiembre, el mes de vuelta a la rutina por excelencia. Además, si la empresa deniega los días libres, los empleados tienen la opción de recurrir a un abogado laboralista para proteger sus derechos laborales.

El permiso laboral que puedes solicitar a la empresa sin preaviso



La Ley de Familias ha introducido varios cambios, siendo uno de los principales el permiso por causa de fuerza mayor, que permite que cualquier empleado que lo necesite pueda ausentarse del trabajo, por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.

Otro de los detalles de la nueva licencia que han de tenerse en cuenta es que se ha ampliado a cuatro días, a pesar de que puede disfrutarse por horas. Además, debido a la naturaleza del mismo, no es necesario tener que cumplir un preaviso, ya que se pide en caso de urgencia como, por ejemplo, si un familiar enferma y el empleado debe llevarlo al médico, o si hay que recoger al niño del colegio por una emergencia.

Dado que tiene carácter urgente, es posible pedirlo y disfrutarlo de inmediato, sin que haya que aportar un justificante. Este puede proporcionarse más tarde a la empresa e, incluso, si la entidad lo permite, bastará con justificarlo verbalmente, sin ningún documento.

¿El permiso laboral por causa de fuerza mayor es retribuido?



Una de las cuestiones a las que se debe prestar atención es a que el Estatuto de los Trabajadores indica que las personas que soliciten el permiso por causa de fuerza mayor “tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia”. Estas lo serán según lo que establezca el convenio colectivo o, en su caso, acuerde la empresa y la representación legal de los trabajadores, siempre y cuando se acredite el motivo de ausencia.

Por tanto, al acogerse a este derecho para atender una emergencia familiar, no se pierde salario ni hay que recuperar las horas disfrutadas. No obstante, no hay que olvidar que la empresa puede exigir después un justificante, aunque no sea imprescindible en el momento.

Pero este no hay que confundirlo con el permiso retribuido para ir al médico, puesto que la ausencia para llevar a los menores de edad al centro de salud se considera un “deber inexcusable” de los padres o tutores y, por ello, una licencia retribuida. Ni tampoco con el permiso de cinco días al año para atender a familiares o convivientes por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización. En estos dos últimos casos, sí hay que cumplir con un preaviso.