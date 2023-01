Adelanto del pago del Ingreso Mínimo Vital en febrero y nuevas cuantías

El adelanto del pago del Ingreso Mínimo Vital presenta grandes novedades en enero. En primer lugar, esta prestación no contributiva sube un 15% en 2023, cuyo pago junto al incremento se hará efectiva a partir de este mismo mes de enero, al igual que lo hacen también las pensiones no contributivas. El objetivo del Gobierno de España, a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por el ministro José Luis Escrivá, es que los beneficiarios del IMV no pierdan poder adquisitivo, debido a la elevada tasa de inflación, que cerró diciembre en un 5,7%.

Esta subida de los precios sin precedentes, a causa de la invasión rusa en Ucrania, se hace especialmente notable en los alimentos, el combustible o el coste de la factura eléctrica y del gas. Por otra parte, siguiendo con el cobro del Ingreso Mínimo Vital, la cuantía mínima superará los 500 euros por primera vez tras el alza del 15%. Por otro lado, la cuantía máxima sumará los 1.181 euros al mes. Asimismo, ambas cuantías podrán aumentar en caso de recibir el complemento a la infancia por cada hijo menor a cargo, de 100 euros al mes por cada hijo menor de tres años.

Otro punto a tener en cuenta es que a partir de este mismo año, se podrá cobrar la prestación económica a la vez que se trabaja, esto es, la puesta en marcha del incentivo al empleo. El objetivo que se persigue desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que el beneficiario que se incorpore al mercado laboral o incremente el número de horas de empleo en el caso de que ya esté trabajando, vea garantizada que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento que se va atenuando a la medida que los rendimientos de trabajo aumentan.

Qué día pagan el Ingreso Mínimo Vital en febrero

En primer lugar, la Seguridad Social avisan de que "el derecho a cobrar la prestación del Ingreso Mínimo Vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de la presentación de la solicitud". Dicho de otro modo, el beneficiario recibirá la transferencia bancaria el 1 de febrero de 2023, esto es, el miércoles que viene. No obstante, existen algunas entidades bancarias que adelantan el pago del IMV unos días antes, entre el 23 y el 25 de cada mes. Son los siguientes bancos:

Caixabank

Banco Santander

BBVA

Deustche Bank

Abanca

Bankinter

Unicaja

Banco Sabadell

ING

Liberbank

Cajasur

KutxaBank

Cuánto se cobra de Ingreso Mínimo Vital en 2023

Lo primero que hay que saber es que las cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2023 dependerán de la unidad de convivencia en la que se viva. Son las siguientes: