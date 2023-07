Rusia aumenta la presión sobre el pacto del grano y exige a Occidente que cumpla

Rusia insiste en su recado a Occidente: se incumplen nuestras condiciones, quizás esta vez no se renueve el corredo del Mar Negro por el que han salido más de 32 millones de toneladas de grano ucraniano y que caduca el próximo 17 de julio. En concreto, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov ha asegurado que "aún hay tiempo, pero no hay muchas esperanzas" de que vean colmadas sus reivindicaciones. Una declaración que unidas a las críticas del ministro de exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dejan a las claras el ánimo con el que la parte rusa encara las inminentes negociaciones. España se juega mucho en este envite, ya que es el segundo país más beneficiado por este pacto, solo por detrás de China.

La parte rusa viene reiterando que condiciones para acceder a la exportación de grano ucraniano pasa por la reconexión del banco agrícola ruso, Rosseljoznadzor al sistema internacional de pagos Swift y dar vía libre para el suministro a Rusia de piezas de recambio para maquinaria agrícola; así como la exportación de mercancías como el amoniaco, fundamental en la fabricación de fertilizantes, a través de Ucrania, y el desbloqueo de la logística de transportes y seguros.

En cambio, Peskov no quiso comentar la publicación de 'The Financial Times' acerca de que la Unión Europea considera la propuesta del banco agrícola ruso Rosseljozbank de crear una filial para reconectarse mediante esta al SWIFT, el sistema global de comunicación financiera. "No, por ahora no tenemos nada de que informar sobre el cumplimiento de la parte de los acuerdo que se refieren al parte rusa", ha subrayado.

España, el segundo mejor cliente del grano ucraniano

¿Por qué España se juega mucho en la renovación del pacto del grano? Como ha venido informando este medio, España continúa siendo el segundo mejor cliente del corredor del que ha importado casi 6 millones de toneladas de cereal de ucrania desde agosto de 2022, según datos de la Unión Ucraniana del Grano.. Un eventual cierre llegaría dos semanas antes de que estuviera listo el grano de otros mercados como Brasil o Argentina. A partir de agosto, según fuentes consultadas del sector, llega el "pico" del cereal que se importa desde estos dos países y que llegará al puerto de Tarragona.Posteriormente, en el primer trimestre de 2024, si no cierra el corredor, el grano ucraniano deberá tomar el relevo para alimentar a un país estructuralmente deficitario como España.

A todo lo anterior se le suma que esta campaña terminará con una producción de cereal de las más mermadas de los últimos años por la sequía . En concreto, se estima que se quedará en alrededor de 9 millones de toneladas. Una cifra en la que coinciden fuentes tan diversas como Cooperativas Agroalimentarias y organizaciones cerealistas como la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE).

España es un país estructuralmente deficitario en cereal, ya que tiene que alimentar a una relevante cabaña ganadera, que pasa por ser una de las industrias más exportadoras. En concreto, según el 'Balance de Cereales en España' para la campaña 2022/2023 que elabora el Ministerio de Agricultura apunta a unas necesidades totales de 35,85 millones de toneladas de cereales. De este montante, unas 26,35 millones serán para alimentación animal. Para lo que harán falta, al menos, la importación de 18 millones de toneladas de cereales.

Críticas de Lavrov, subre la presión

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, insistió el pasado viernes en que las contrapartidas comprometidas con su país no se cumplen. Lavrov aseguró en una rueda de prensa que "no veo qué argumentos tienen aquellos que quieren extender la vigencia de esta iniciativa del Mar Negro, porque en lo que se refiere al grano ucraniano hace mucho que se convirtió en una iniciativa comercial".

El representante ruso volvió a esgrimir el argumento humanitario, dando algunos datos como que de dos barcos para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dirigidos a países necesitados, unos 90 embarcaciones con grano ucraniano había zarpado con claros fines comerciales. Además, el jefe de la diplomacia rusa, ha asegurado que de los 32,5 millones de toneladas de grano exportado de Ucrania desde el 1 de agosto de 2022 solo un 2,5% han tenido como destino países necesitados mientras que un 40% han ido para la Unión Europea, el 24% a China y el 10% a Turquía.