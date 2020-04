Sánchez no aclara en el Congreso si España acudirá al rescate del MEDE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado este miércoles en el Pleno del Congreso si España acudirá al fondo del rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pese al interés sobre esta cuestión de PP y Ciudadanos, que han afeado al presidente del Ejecutivo enterarse de este interés por una intervención del Senado italiano de su primer ministro, Giuseppe Conte.

Y es que, tanto el presidente del PP, Pablo Casado, y el portavoz adjunto de Cs Edmundo Bal, se han referido a unas declaraciones recientes del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien dijo que rechazar esta línea de crédito sería perjudicar a países como España, que en su opinión parecía estar interesada en el MEDE al no conllevar condiciones como las de la última crisis económica.

Por el senado de Italia

Así, el líder del PP ha instado hasta en tres ocasiones a Sánchez, la última en la propia sesión de control al Gobierno del Congreso, a "aclarar si va a acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad", el fondo de rescate a nivel europeo, pues considera que no es de recibo que "España se tenga que enterar por el Senado italiano" de que el Ejecutivo se lo esté planteando.

También ha retado al presidente del Gobierno el portavoz adjunto de Ciudadanos Edmundo Bal, reclamando a Sánchez aclarar "si es que verdad lo que dicen en Italia que va a pedir el rescate de España", así como la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpúrua, que ha señalado que la no condicionalidad se limita a gastos médicos, y en una primera fase, y que teme que posteriormente luego esa liquidez venga de la mano de préstamos condicionados.

En su réplica, el presidente del Gobierno se ha limitado a señalar que la línea de liquidez acordada por el fondo de rescate del MEDE -"vamos a ver su puesta en marcha", ha emplazado- "no tiene una condicionalidad" más allá de que ese dinero "sea utilizado en gasto sanitario o vinculado con el Covid-19". "Este es el planteamiento al que se llegó a un acuerdo. Si hubiera condicionalidad, no la apoyaría", ha asegurado Sánchez.

La propuesta del Gobierno

Durante su intervención, el líder de la oposición ha evitado valorar la propuesta española para la reunión del Consejo europeo previsto para este jueves, que pasa por un fondo común de 1,5 billones de euros, financiado con deuda perpetua compartida, y repartida en transferencias entre los países más afectados por la crisis del virus Covid-19.

Casado ha pedido a Sánchez que no busque "chivos expiatorios" en la Unión Europea, pues considera que esta ya "va a ser muy generosa", y ha aludido a la compra de deuda pública española de hasta 120.000 millones de euros este año, inversiones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de hasta 20.000 millones o del programa de reaseguramiento común al desempleo, el programa SURE con hasta 10.000 millones.

Pagos en los ERTE

Casado también ha reclamado al presidente del Gobierno que aclare "por qué no pagan los ERTE" y se ha preguntado si "ya no tiene liquidez el Tesoro Público". ¿Por qué le están diciendo en secreto a las empresas que adelantan el dinero de los ERTE, como hizo (el expresidente José Luis Rodríguez) Zapatero en 2010, cuando no quería admitir que estaban quebradas las cuentas públicas?", ha apostillado.

A renglón seguido, ha acusado al Gobierno de haber "mentido a los españoles" con las cuentas públicas y de "ocultar" un desfase de 3.000 millones de euros, tras publicar Eurostat que España cerró 2019 con un déficit presupuestario del 2,82% del PIB, pese a que las cifras oficiales de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo situaba en el 2,64%.

"Han engañado con el déficit, no es del 2,64%, es del 2,82%. Han ocultado 3.000 millones de euros. Deje de mentir ya, en estas circunstancias, ya está bien", ha aseverado el líder de la oposición.