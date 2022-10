Sánchez busca reforzar las conexiones energéticas con países no comunitarios. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de seguir avanzando en el refuerzo de las interconexiones y en las infraestructuras de almacenamiento energético no solo dentro de la UE sino también con otros países europeos, que se enfrentan al mismo problema. Ese ha sido su mensaje durante la reunión celebrada en Praga de la 'Comunidad Política Europea', un foro que aglutina a los Veintisiete junto a países como Reino Unido, Turquía, Noruega o Ucrania así como los balcánicos y que ha considerado una "magnífica idea" que confía en que se consolide.

Ante los más de 40 líderes presentes, Sánchez ha considerado prioritario seguir realizando acciones coordinadas de emergencia para controlar el precio de la energía a nivel europeo y ha citado en concreto tres áreas como son el límite en el precio del gas, refuerzo de la liquidez y compra centralizada de gas a nivel europeo, según ha informado Moncloa. En su opinión, "la participación de países no comunitarios en estas medidas, redundaría en un mayor beneficio para el conjunto de la Comunidad Política Europea". Este foro, ha incidido el presidente, es una plataforma para "escucharnos, cooperar en las áreas que nos afectan e impulsar nuestro alineamiento", entre las que ha citado la energía y la emergencia climática.

Así las cosas, ha defendido la necesidad de reforzar las interconexiones, poniendo en común las infraestructuras eléctricas y gasistas en Europa, para lograr una mayor soberanía energética, así como acelerar el despliegue, almacenamiento y eficiencia de las renovables, en particular el hidrógeno verde. "Es fundamental seguir trabajando juntos, no solo a nivel de la UE, sino también con otros socios europeos, para responder al impacto del aumento de los precios de la energía en nuestros ciudadanos y empresas. Los costos de la inacción son demasiado altos", ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

El presidente participará mañana en un consejo europeo informal en el que la energía volverá a ser el tema clave. En este sentido, a su llegada a Praga ha puesto en valor ha resaltado que la carta que envió la víspera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von del Leyen, incluye "muchas de las propuestas que España ha venido defendiendo desde hace muchos meses, antes incluso de la guerra". Así, ha citado "la fijación de un precio tope a todo el gas que importe la UE", "las compras conjuntas y centralizadas de gas a terceros países", "la reforma estructural del mercado de la electricidad" y que "se extienda al conjunto de la UE la realidad de la 'excepción ibérica'".

En el Gobierno no ocultan su satisfacción por el hecho de que cuestiones que hace poco más de un año parecían un tabú ahora estén sobre la mesa y confían en que la reunión de los líderes del viernes, aunque no concluirá con resultados concretos porque es informal, permita seguir aclarando las posturas y avanzando. En cuanto al debate en torno al Midcat, fuentes gubernamentales han dejado claro que España va a seguir empujando para que se haga realidad pese a que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a reiterar que no es necesario y que de hecho es Francia quien está enviando gas a España. En Moncloa insisten en que este no es el caso y confían en que finalmente Sánchez y otros líderes como el canciller alemán, Olaf Scholz, conseguirán convencer a Francia de seguir adelante con el gasoducto. Este es un buen proyecto para Europa y ese es el argumento que España quiere hacer valer.

Por otra parte, Sánchez ha participado en una mesa redonda sobre energía, clima y economía, en la que ha aprovechado para reiterar la posición española y para dejar claro el compromiso del Gobierno con seguir avanzando en la descarbonización y en su apuesta por las energías renovables. En la mesa también han estado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como los primeros ministros de Reino Unido, Liz Truss; de Países Bajos, Mark Rutte; de Hungría, Viktor Orban -uno de los líderes de la UE más críticos con las sanciones a Rusia-; de Eslovenia, Robert Golob; de Malta, Robert Abela; de Austria, Karl Nehammer; de Albania, Edi Rama, y de Islandia, Katrin Jakobsdotir.

El presidente también ha aprovechado este nuevo foro para mantener cuatro reuniones bilaterales. Sánchez ha vuelto a reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con el que ya se entrevistó hace dos semanas durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con quien ha hablado principalmente de la adhesión de su país a la UE y sobre el papel de mediador que está ejerciendo en relación con el conflicto en Ucrania. Igualmente se ha entrevistado igualmente con la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, con la que se reunió por última vez el pasado mes de junio con motivo de su visita a este país, así como con el presidente de Suiza, Ignazio Cassis, país con el que hay deseo de potenciar las relaciones sobre todo en el plano cultural y científico. Por último, se ha reunido con el primer ministro de Albania, Edi Rama.