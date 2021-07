El sector pesquero ante el nuevo fondo de la UE: "La perspectiva es el amarre".

"Hace 41 años que voy al mar y jamás trabajé más a gusto y mejor que cuando no había subvenciones", dice el patrón de la cofradía de Denia, que prosigue, "hice reparaciones, barco nuevo, de todo, porque mi industria era rentable y yo, del dinero que ganaba, lo usaba para pagar, que es como se tienen que hacer las cosas. Luego llegaron las normativas, las reducciones y las restricciones e hicieron que todo dejase de ser rentable". Junto con él hay más de 30.000 trabajadores dedicados de forma directa al sector pesquero -tanto a la pesca de altura como de bajura- que cada mañana en los más de 9.000 buques españoles (de los cuales, "poco más de 6.000 están activos") se levantan en busca de pescado fresco. Sin embargo, el 95% de éstos tienen una media de edad de 34 años, una de "las más altas de la Unión Europea". A esta situación se le une un problema adicional, tanto la Organización Mundial del Comercio (OMC) como la Unión Europea (UE) no se plantean la construcción de nuevos navíos. Con esta "incertidumbre" llegan, como es tradición cada seis años, las ayudas procedentes de Europa al sector de la pesca.

El pleno del Parlamento europeo dio luz verde el pasado martes al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, más conocido por sus siglas: FEMP. El nuevo presupuesto (2021-2027) asciende a 6.100 millones de euros y del que España será el principal receptor, con hasta 1.200 millones. Una cantidad de dinero, que es "muy parecida" a la del anterior fondo (2014-2020), y que irá destinada a la pesca, a la acuicultura, a la comercialización y a la gestión. La portavoz socialista de la Comisión de Pesca, Clara Aguilera, defiende que "contribuirá a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los pescadores".

"Nos quieren llevar a la ruina a todos", afirma el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Alicante, "quieren que trabajemos solo 120 días (el año pasado trabajaban 240 días y hoy trabajan 180). Si no puedo trabajar, ¿para qué quiero ayudas?". Por último, lanza un dardo al Ejecutivo de Sánchez: "A ver si el Gobierno tiene un poco de miramiento y nos deja trabajar". En la costa opuesta, Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, sostiene que hasta que no llegue el dinero prefieren ser "cautos". Se encuentran en un proceso de renovación de la flota porque "los barcos españoles, especialmente los gallegos, son de los más envejecidos de toda la UE". Él es consciente de que en estos fondos no va a ir destinado ni un euro a solucionar dicho problema, algo que lamenta porque "hay una falta de relevo generacional".

"Promesas y planteamientos tenemos muchos, pero concreciones muy pocas", continúa Touza, que pide, entre otras cosas, mejorar "la habitabilidad en los barcos para que atraiga el sector a más gente joven", porque, aunque las tres escuelas marítimas de Galicia se encuentran llenas, éstos descartan la pesca de altura por las malas condiciones. Y para solucionar ese problema "hace falta dinero". Por lo menos, más de 30 embarcaciones necesitan ser renovadas. Sin embargo, solo con la construcción de treinta navíos de la flota del puerto de Vigo, ya supondría el 15% del presupuesto que ha destinado la UE a España.

En la federación andaluza de Cofradías de Pescadores, su presidente dice que "las ayudas son bienvenidas", pero que "el reparto no es el adecuado" y señala que los fondos no van íntegros a los pescadores, sino que una parte va al ministerio para que mantenga "controles". Por otro lado, coincide con Touza en el envejecimiento de los buques, "somos 1.700 embarcaciones: más del 50% son mayores de 30 años, el 40% supera los 20 y solo habría un 10% que no necesitaría renovación". Simplemente con la construcción de 800 barcos de la flota andaluza el presupuesto alcanzaría el 25% del fondo europeo.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, reconoce la "incertidumbre" que tiene el sector pesquero con estos nuevos fondos, "los pescadores no piden estas ayudas (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) porque no saben si serán sostenibles el año que viene". Y una de las razones de esto lo atribuye, no a la falta de pescado, sino a la "falta de cuota" para pescar (que viene a ser la cantidad de toneladas que Europa permite a los pescadores españoles capturar). Son precisamente estas "trabas europeas" las que denuncia el patrón de la cofradía de Denia, "no tiene sentido que tú, Europa, quieras estimular un sector en el que tú, Europa, te estás cargando con normas y restricciones".

Los pescadores aseguran que prefieren no acometer las renovaciones de sus barcos porque, aunque les den un "30% de ayudas a fondo perdido", se tendrían que hacer cargo del "70% restante". Además, "las ayudas gubernamentales no llegan hasta los dos años". "Yo estoy convencido, por los hechos que he vivido a la largo de mi carrera, que la finalidad es que desaparezca la pesca de barcas familiares porque ellos tienen otras perspectivas globales donde nosotros no interesamos", sostiene el patrón de la cofradía de Denia, que sentencia, "la perspectiva que plantean es tan dura que si mi barco o un barco similar al mío tiene una avería, su destino será el amarre".