Las mujeres serán las más beneficiadas con la segunda reforma de las pensiones

Para acceder a la pensión contributiva, es decir, la que gestiona la Seguridad Social, se deben de cumplir una serie de condiciones. Por regla general, el solicitante debe tener 65 años y acreditar al menos 37 años y 9 meses de cotización, de los cuales, al menos 2 deben haberse cotizado en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación.

No obstante, la edad de jubilación puede reducirse o anticiparse en algunos casos en concreto, como en el caso de la jubilación anticipada, parcial, personas con discapacidad y ciertos colectivos, como es el caso de mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, bomberos, policías locales, mossos d'esquadra o miembros del cuerpo de la ertzaintza. Ahora bien, ¿qué ocurre en la pensión si el potencial beneficiario no cotizó en los últimos dos años?

Pues bien, lo primero que hay que saber es que el impacto es mayor en el caso de los autónomos que en el caso de los trabajadores asalariados. En el cálculo de la pensión se jubilación se incluyen las bases de cotización de los últimos años, por lo tanto, si existen periodos no cotizados pueden reducir considerablemente la cuantía final. Justo en este sentido, otro punto a destacar, es que, aunque el trabajador no siempre deja de cotizar aun cuando no está trabajando.

Las lagunas de cotización con la reforma de las pensiones

Con el objetivo de limitar las lagunas de cotización y que el impacto fuera menor en la pensión, en 2013 se cambió la fórmula para determinar la pensión. Hasta ese año se tenían en cuenta solo los últimos 15 años de cotizaciones. A partir de esa fecha se incrementó gradualmente cada año hasta que ahora, tras la aprobación del último texto del borrador de la segunda reforma de las pensiones, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones, capitaneada por José Luis Escrivá.

Esto se debe a que se combinará el sistema actual de 25 años, con la posibilidad de tener en cuenta los últimos 29 años, es decir, se eliminarán los dos peores para calcular la pensión, de forma que la Seguridad Social seleccionará automáticamente el mecanismo más beneficioso para el pensionista. Ahora bien, esta opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2027 a 2038, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).

Dicho esto, hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores). A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores). De oficio, mientras existan las dos alternativas, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador.

Las mujeres serán las más beneficiadas

Las carreras laborales de las mujeres presentan interrupciones, normalmente propiciados por el cuidado de los hijos o los mayores, que se ven directamente reflejadas en lagunas de cotización. El modelo actual para cubrir estos periodos se mantiene con una mejora para las trabajadoras.

En esencia, los vacíos de cotización se compensan con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses, esto es, los primeros cuatro años, y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49. En el caso de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, se añade el 100% de la base mínima hasta el quinto año y el 80% de la base mínima del quinto al séptimo año.

Mejora de las pensiones mínimas



La segunda pata de la reforma de las pensiones asegura la revalorización de las pensiones mínimas entre 2024 y 2027. Esta prestación económica gestionada por la Seguridad Social, subirá a los 1.200 euros mensuales. Desde el año 2027, "la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos". Esto es lo que se puede leer en el último borrador de la norma que, por cierto, se prevé que salga adelante en breve. Además, también saldrán beneficiadas las personas que no hayan cotizado lo suficiente y, por lo tanto, solo tengan derecho a cobrar la pensión no contributiva. Por primera vez en la historia de España, la cuantía de la pensión no contributiva superará los 500 euros al mes.