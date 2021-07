Los seis tipos de subsidios del SEPE que pueden solicitar personas sin ingresos

El mercado laboral parece ir recuperándose del duro golpe asentado por la crisis de la Covid-19 en el último año. A la vista está el dato de junio que batió récords con 233.056 empleos, cifra que suponía que la afiliación volviese a niveles de 2019. Aunque eso sí, si lo comparamos con ese periodo prepandemia, en junio de 2021 había más de medio millón de parados que en junio de 2019. Estos datos han incidido directamente en un elevado repunte de solicitudes de subsidios y ayudas.

En las últimas semanas, el SEPE publicó, a través de Twitter, un breve hilo en el que comunicaba los seis tipos de subsidios que se pueden solicitar. Veamos a continuación cuáles son y qué requisitos tienen cada uno de ellos.

1. Subsidio de cotizaciones insuficientes

Aquellos que han trabajado menos de un año pueden acceder a este subsidio por desempleo, pero hay que tener en cuenta, detalla el SEPE, que la duración depende del número de meses cotizados y de si se tienen o no responsabilidades familiares.

Además de estar inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el periodo que se percibe el subsidio, será necesario haber cotizado por desempleo al menos tres meses, si se tienen responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no se tienen y no llegar a los 360 días (que en este caso se tendría derecho a la prestación contributiva). Por otro lado, en caso de percibir rentas, estas no pueden ser superiores al 75% del SMI. La cuantía mensual es de 451,92 euros.

2. Subsidio por agotamiento sin cargas

Está dirigido a aquellas personas que, además de haber agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo. Para esta ayuda se debe tener suscrito el compromiso de actividad. La duración de esta ayuda es de seis meses y la cuantía mensual es de 451,92 euros.

3. Subsidio por agotamiento con cargas

Destinado a aquellos que han agotado su prestación contributiva y tienen responsabilidades familiares. Igual que en los anteriores, se debe estar inscrito como demandante de empleo durante el periodo de un mes, desde que se agotó la prestación, así como tener suscrito el compromiso de actividad.

La duración será de 6 meses prorrogables por periodos semestrales, en función de la duración de la prestación por desempleo que haya agotado y de su edad, siempre que lo solicite en plazo y mantenga los requisitos, según lo siguiente:

Si es menor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de al menos 4 meses, tendrá derecho a totalizar 18 meses.

Si es menor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de al menos 6 meses, tendrá derecho a totalizar 24 meses.

Si es mayor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de 4 meses, tendrá derecho a totalizar 24 meses.

Si es mayor de 45 años y ha agotado una prestación contributiva de al menos 6 meses, tendrá derecho a totalizar 30 meses.

4. Subsidio para emigrantes retornados

Destinado a aquellos españoles emigrantes que han retornado a España; podrán acceder a algunas de las siguientes prestaciones, siempre que se reúnan los requisitos pertinentes.

Subsidio para emigrantes retornados

Renta activa de inserción para emigrantes retornados

Subsidio por desempleo para emigrantes mayores de 52 años

Prestación por desempleo de la persona emigrante retornada que cotizó en España antes de emigrar

Ayudas extraordinarias para españoles retornardos

5. Subsidio para liberados de prisión

Aquellos liberados de prisión tienen acceso a este subsidio siempre y cuando estén en desempleo e inscritos como demandantes de empleo, siempre que no hayan rechazado una oferta de colocación adecuada, no tengan derecho a la prestación contributiva y hayan sido liberados de prisión, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.

6. Subsidio para mayores de 52 años

Los requisitos para acceder al subsidio para mayores de 52 años son los siguientes: