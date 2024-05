El subsidio para mayores de 52 años es el único que se congela con la nueva reforma

El acuerdo firmado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para la reforma del subsidio por desempleo pone fin a casi cinco meses de negociaciones para cerrar un texto con el que cumplir uno de los compromisos vinculados al cuarto pago de los fondos europeos. El documento, al que también ha realizado aportaciones la CEOE, amplía los colectivos que pueden beneficiarse de la prestación no contributiva y las cuantías a percibir, con una excepción: el subsidio para mayores de 52 años que se mantendrá en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que en 2024 es igual a 480 euros mensuales o 6.720 euros al año.

CCOO y UGT siguen limando algunos detalles técnicos con el Gobierno, sobre todo referidos a la posibilidad de compatibilizar el cobro de la prestación contributiva y un empleo a tiempo completo, pero este es uno de los puntos que quedó rematado en la copia remitida por el equipo de Yolanda Díaz a última hora del lunes. La ayuda destinada a los menores de 52 años subiría al 95% del IPREM (570 euros) en los seis primeros meses y al 90% (540 euros) en la segunda mitad del primer año, algo que no se extendía a las víctimas de violencia de género o sexual y a migrantes retornados, tal y como denunció el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

No obstante, fuentes de la negociación trasladan a La Información que este punto ha sido subsanado y solo se mantiene el 80% para los mayores de 52 años, aunque estos tienen una ventaja comparativa de cara a la pensión. El Gobierno ha dado marcha atrás respecto a su propuesta inicial -basada en el real decreto-ley negociado con Nadia Calviño- y ha decidido mantener la cotización de estos desempleados en el 125% de la base mínima de cotización para contar el voto de los cuatro diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados. Esta referencia viene determinada por el salario mínimo, por lo que en diciembre el Ejecutivo justificó que la intensa subida experimentada en los últimos años (del 54%) hacía innecesario este "parche".

La ley que decayó en enero al no poder ser convalidada en la Cámara Baja establecía una senda por la que de 2024 a 2028 la 'sobrecotización' de los que recibieran la ayuda para mayores de 52 años en cinco puntos porcentuales al año hasta llegar al 100% de la base mínima de cotización. Esta estrategia llevaba aparejado un ahorro que ahora el Ministerio de Trabajo tendrá que compensar o justificar en la memoria económica que acompañe a la nueva reforma, que previsiblemente saldrá adelante como real decreto-ley. También la posibilidad de compatibilizar el paro con un empleo, que no estaba prevista en el primer borrador, no obstante, fuentes de la cartera de Yolanda Díaz descartan que se vaya a traducir en un incremento del gasto importante.

En diciembre, los representantes de los trabajadores se manifestaron en desacuerdo con el cambio del 125% al 100% y han ejercido de mediadores entre los 'morados' y el equipo de Yolanda Díaz para poder salvar este punto. No obstante, consideran que el nuevo diseño tampoco es óptimo por suponer un agravio frente a los trabajadores de la misma edad que tienen un empleo y perciben el SMI dado que están generando derecho a una pensión inferior. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dejó claro en el acto de firma del acuerdo que su sindicato consideraba necesario explorar una fórmula que sirviese de compensación y proponía elevar la base de cotización de los trabajadores que superen esta edad, lo que generaría una ventaja frente a los jóvenes.

Las nuevas condiciones serán de aplicación para las personas que entren al subsidio una vez ya esté en vigor la reforma y a partir de la fecha que fije la ley cuando sea publicada en el BOE. El real decreto-ley decaído en enero fijaba este umbral en el mes de junio, no obstante, se espera que este margen se modifique en la nueva redacción de la norma porque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no tendría tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones de la prestación e incluso para esa fecha podría no haberse dado la convalidación en el Congreso. No obstante, el subsidio para mayores de 52 años no sufrirá apenas modificaciones con la reforma, ya que la cuantía quedará igual y este grupo ya podía compatibilizar la ayuda con un empleo en el que el contrato fuera superior a tres meses.