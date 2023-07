Sumar plantea separar la actividad de las eléctricas para acabar con el "oligopolio"

Yolanda Díaz ha desvelado este jueves sus cartas para concurrir a las elecciones generales del 23-J y plantea una reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización. Sumar asegura que así se evitarán "conflictos de intereses y abusos de posición dominante".

"Impedir definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distri- bución y comercialización en empresas del mismo grupo. La existencia de monopolios naturales, como es el caso de las redes eléctricas, requiere de palancas regulatorias para que exista competencia. En la práctica, la separación entre actividades reguladas y no reguladas no es efectiva. En particular, impondremos una separación estricta de la actividad de distribución, del mismo modo que sucede en transporte", reza uno de los puntos del programa electoral, lo que comprometería la actividad de las grandes como Iberdrola, Endesa o Naturgy.

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo propone también acabar con el actual el actual sistema marginalista del mercado mayorista de la electricidad y "terminar con los beneficios caídos del cielo". "Permitirá el abaratamiento permanente del suministro eléctrico para hogares y empresas", indica el documento. Poner fin al funcionamiento actual del 'pool' viene siendo una de las principales premisas que defiende el Ministerio para la Transición Ecológica bajo la reforma del mercado eléctrico europeo, aunque finalmente parece que será mucho más 'light'.

Subastas renovables sociales

Para ello, Sumar expone que se debe sacar del mercado en el corto plazo las energías inframarginales no gestionables, como la nuclear. También apostará por todos los mecanismos bilaterales y a plazo, como son los PPA (Power Purchase Agreement) y los Contratos por Diferencia (CfD). Por otro lado, dice que si acaban gobernando realizarán subastas de capacidad, incluyendo almacenamiento. La idea de Sumar es "potenciar el papel y la intervención del Estado en el sector de la energía para poder garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía en este ámbito y llevar a cabo una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España". Así, indica que retribuirá a cada una en función de dichos costes con el objetivo de no pagar toda la energía al precio que pertenece a la más costosa.

Sumar manifiesta que reservará también una cuota específica en las futuras subastas de renovables para instalaciones promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Asimismo, con el objetivo de incentivar el ahorro y la eficiencia, en ningún caso el término de potencia podrá representar más del 25% de la parte de la factura destinada a cubrir los costes regulados. Otro de sus objetivos será el de recuperar la figura del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que nació con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años y cuya tramitación lleva estancada durante dos años, apostando por revisar tanto las exenciones como el tiempo de aplicación.

En contra de la idea del Partido Popular, el partido de Díaz se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear, aunque aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear y exigiendo revisiones e inversiones para garantizar la seguridad del proceso. "Mientras tanto, se propone sacar la energía nuclear del mercado marginalista por su efecto distorsionante, incrementar la tasa de residuos radiactivos y asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores vinculados al sector", añade. Otro factor importante es la recuperación de la titularidad pública de las centrales hidroeléctricas según vaya caducando su concesión.

Por su parte, en cuanto al hidrógeno 'verde', la formación de izquierdas aboga por un "despliegue racional" atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético. "El hidrógeno renovable tendrá un papel que cumplir en una economía 100% descarbonizada, pero deberá destinarse a procesos de difícil electrificación (ciertos usos industriales, aviación, transporte marítimo). Revisaremos la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2Med", sentencia.