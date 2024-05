El Supremo ratifica el convenio de Endesa que recortó la luz gratis para trabajadores

El Tribunal Supremo zanja la pugna judicial en torno al V Convenio Colectivo de Endesa. El Pleno de la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Federación de Industria de Comisiones Obreras, el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) y la Confederación Intersindical Galega (CIGA) contra la sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 2021 que daba validez al acuerdo de bases y tumbaba el intento de los sindicatos de impugnarlo.

Fuentes consultadas de Endesa prefieren no hacer comentarios y se remiten al contenido de la sentencia, a la que ha tenido acceso La Información. "En una extensa y completa sentencia, con debate y votación, de forma excepcional en Pleno de la Sala de lo Social, tal como se indica en la propia sentencia dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su transcendencia y por unanimidad de todos los magistrados, ha desestimado cada uno de los argumentos esgrimidos por las recurrentes", celebran desde UGT, único sindicato firmante del acuerdo.

"Ahora toca traer al presente todas aquellas falsedades y ataques que se vertieron en contra del V Convenio y contra UGT por su firma, y poner en evidencia a las organizaciones sindicales que, sin mostrar el mínimo pudor en mentir y utilizar a la plantilla y al colectivo de pasivos en su propio beneficio, tras acordar solicitar someter a un arbitraje los temas más conflictivos que impedían alcanzar un acuerdo en un momento crítico, donde ya no disponíamos de convenio, decidieron romper la unidad de acción con el único objetivo de sacar rédito electoral de ello, anteponiendo siempre los intereses de sus siglas con la convocatoria inmediata de elecciones, aún sin tener Acuerdo para el V Convenio, y posteriormente durante estos más de cuatro años, en mantener una política de comunicación sustentada en las falsedades que esta sentencia se ocupa de destapar de forma contundente", añaden en una nota informativa remitida a los trabajadores.

El último convenio lo firmó UGT en solitario

El V convenio colectivo de Endesa modificó determinados beneficios sociales, como la tarifa eléctrica o la ayuda de estudios, entre otros, y fue firmado en solitario por UGT, tras un enfrentamiento entre sindicatos y empresa que se prolongó por más de dos años y llevó a un arbitraje dictado por el exministro de Trabajo Manuel Pimentel, después de 26 meses sin acuerdo entre los sindicatos y la empresa.. En concreto, recoge que los primeros 6.000 kilovatios hora (kWh) que un empleado consuma en el año son gratuitos, mientras que los trabajadores pasivos (prejubilados, jubilados, viudos, incapacidad…) se benefician de 3.000 kWh adicionales con un descuento del 50%. Estas bonificaciones se aplican a la primera vivienda y no hay ninguna rebaja sobre el coste de la energía en una segunda. Asimismo, hasta 5,75 kilovatios (kW) la potencia también es gratuita y a partir de ahí los kW que excedan se pagan al precio de referencia.

Estos límites se justificaron como proceso de adaptación a las circunstancias que demandaba la realidad social en cuanto a medidas de ahorro y eficiencia energética, y con el fin de ofrecer un beneficio ponderado en base a las exigencias sociales del momento. La readaptación de este beneficio social se trasladó a otros conceptos y ahora iría en línea con el actual momento económico y energético. Los trabajadores se hacen así cargo en su factura de luz de los peajes regulados y de los impuestos, mientras que la parte del consumo (entre un 35% y un 40% del recibo) es gratis. Un hogar medio suele contratar una potencia de entre 3,5 y 4,4 kW y tiene un consumo anual de unos 3.500 kWh

Demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

"Desde CCOO esta es un lucha de largo recorrido que, desde el primer momento, intentó revertir, unido a los demás sindicatos que no firmaron el V Convenio, unos recortes en derechos sin precedentes en Endesa. Nos sentimos orgullosos de haberle plantado cara a la dirección de Endesa con todos nuestros recursos. Es, creemos, la obligación de un sindicato. Ahora, esta sentencia del Supremo, previsible, abre la vía para presentar demandas individuales por parte del personal pasivo que, en el caso de no prosperar, terminarán inevitablemente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tendrá la última palabra sobre este desagradable asunto", señalan fuentes de CCOO a este medio.

No obstante, la polémica viene de antes, ya con el IV Convenio. Endesa entendió que con la expiración de este también lo hacía el consumo eléctrico gratuito del que se beneficiaban unos 26.000 extrabajadores ya jubilados y sus viudos o viudas. El Tribunal Supremo dio la razón a la eléctrica. "La única fuente de la obligación de las empresas del grupo Endesa respecto de estas personas jubiladas y familiares y del correlativo derecho que estos tenían era una norma jurídica, el IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa, mientras estuvo vigente. Su desaparición comporta que tales derechos y obligaciones ya no serán exigibles dado que no existe instrumento normativo o contractual que lo determine", según la sentencia.

Además, junto a la firma del último convenio se rubricó el acuerdo marco de garantías, que recoge la voluntad de Endesa, negociada y acordada con la representación social, de dotar de la máxima estabilidad en el empleo, garantizando la ocupación efectiva hasta donde sea posible y, cuando no lo sea, apostando por proteger a los empleados ante situaciones de reorganización o reordenaciones societarias que pudieran darse, incluyendo fórmulas de desvinculación de la compañía no traumáticas. Por ejemplo, Endesa ha recolocado a más de 400 trabajadores tras el cierre de sus plantas de carbón. Este dura hasta el 31 de diciembre de 2024 y una posible prórroga o nueva negociación va aparte del convenio colectivo.

El VI Convenio continúa en negociaciones

Una comunicación interna de la empresa, que ya avanzó este medio, refleja una apuesta continuista de Endesa para el VI Convenio, con el que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. El objetivo de la empresa que dirige José Bogas no es otro que firmar el acuerdo cuanto antes y establecer así un marco estable para el periodo 2024-2028. La eléctrica cuenta con alrededor de 9.000 trabajadores y unos 8.000 están bajo convenio. La compañía aboga así por un incremento salarial consolidable y revalorizable del 1% anual.

Tras acabar el anterior acuerdo de bases el 31 de diciembre de 2023, no existe pacto de incremento salarial para el año 2024, pero sí que se ha efectuado la actualización de los conceptos salariales revalorizables de 2023 con respecto a la desviación del IPC por encima del 1,5% -según lo pactado-. Los trabajadores de Endesa han recibido un pago que varía entre 572 y 950 euros en función de su nivel competencial. Además, al estar ahora mismo en periodo de ultraactividad, tampoco está vigente la paga ligada al beneficio bruto de explotación (Ebitda). Tanto la subida salarial como esta paga solo pueden estar activas legalmente bajo el paraguas de un convenio colectivo.

CCOO y SIE intentan también impugnar la constitución de la mesa negociadora en la Audiencia Nacional al considerar que la dirección de la empresa ha otorgado la "mayoría absoluta" a UGT. La mesa está compuesta por 9 (siempre tiene que ser número impar), con cinco representantes de UGT, tres de CCOO y uno de SIE. La última vista se celebró el 9 de abril y el juicio está visto para sentencia.

Por otro lado, una buena parte de la plantilla de Endesa está pendiente de si debe volver a las oficinas de manera permanente en junio si los sindicatos y la compañía no prorrogan el acuerdo de teletrabajo que firmaron en 2022. De los 8.000 empleados bajo convenio, unos 4.700 son susceptibles de acogerse a trabajar desde casa, quedando fuera, como es lógico, las personas que trabajan en centrales, líneas, centros de control o en gestión de plantas.