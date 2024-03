Casi 5.000 empleados de Endesa perderán el teletrabajo en tres meses si no hay pacto.

Una buena parte de la plantilla de Endesa deberá volver a las oficinas de manera permanente en poco más de tres meses si los sindicatos y la compañía no prorrogan el acuerdo de teletrabajo que firmaron en 2022. La eléctrica tiene alrededor de 8.000 empleados bajo convenio y unos 4.700 son susceptibles de acogerse a trabajar desde casa, quedando fuera, como es lógico, las personas que trabajan en centrales, líneas, centros de control o en gestión de plantas.

El acuerdo de teletrabajo dio comienzo el 20 de junio de 2022 por una vigencia de dos años y puso fin a un modelo transitorio impulsado tras la pandemia. Es totalmente voluntario y reversible tanto para la empresa como para la persona trabajadora si no se cumplen las condiciones pactadas. Por ejemplo, en función de los departamentos, los empleados de la eléctrica pueden trabajar un día de manera telemática y cuatro presencial, o tres días de teletrabajo y dos en la oficina.

Endesa condicionó la entrada en vigor del teletrabajo a tener la firma favorable de los tres sindicatos que tienen representación dentro de la empresa, que son CCOO, UGT y el Sindicato Independiente de Energía (SIE). Sin embargo, solo contó con la rúbrica del primero. La compañía se negó a compensar los gastos por el teletrabajo y meses más tarde la Audiencia Nacional anuló la cláusula del acuerdo que impedía reclamar costes por trabajar a distancia y la prohibición de sustituir los días fijados en esta modalidad cuando el empleado se vea obligado a ir a la oficina. En España existe la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia tras que con la covid-19 muchas empresas se vieran obligadas a implantar este modelo.

Aumenta la presión sindical sobre la eléctrica

En este sentido, faltan unos meses para que finalice la vigencia del acuerdo y CCOO presiona para su prórroga mientras en paralelo se dirime la negociación del VI Convenio Colectivo. Tras acabar el anterior acuerdo de bases el 31 de diciembre de 2023, en este momento no existe pacto de incremento salarial para el año 2024, pero sí que se ha efectuado la actualización de los conceptos salariales revalorizables de 2023 con respecto a la desviación del IPC por encima del 1,5% -según lo pactado-. Los trabajadores de Endesa han recibido un pago que varía entre 572 y 950 euros en función de su nivel competencial.

Además, al estar ahora mismo en periodo de ultraactividad, tampoco está vigente la paga ligada al beneficio bruto de explotación (Ebitda). Tanto la subida salarial como esta paga solo pueden estar activas legalmente bajo el paraguas de un convenio colectivo. Endesa apuesta por un convenio continuista con el que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. El objetivo de la empresa que dirige José Bogas no es otro que firmar el acuerdo cuanto antes y establecer así un marco estable para el periodo 2024-2028.

De su lado, CCOO y SIE intentan impugnar la constitución de la mesa negociadora en la justicia al considerar que la dirección de la empresa ha otorgado la "mayoría absoluta" a UGT. La mesa está compuesta por 9 (siempre tiene que ser número impar), con cinco representantes de UGT, tres de CCOO y uno de SIE. La próxima cita en la Audiencia Nacional está prevista para el 9 de abril.

Desde CCOO también piden que se reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales (1.561 horas anuales). El sindicato señala que la jornada lleva 20 años congelada y que esta bajada "es necesaria para mejorar la conciliación y el bienestar de la plantilla". En cuanto a la propuesta de extender la jornada continua a toda la plantilla, Endesa ha sugerido eliminar las jornadas de convenios de origen y simplificar el actual esquema en varias tipologías de jornada.

Otra de las cosas pendientes es el acuerdo marco de garantías. Aunque no es obligatorio, empresa y sindicatos lo acordaron junto al V Convenio Colectivo con el fin de dotar de la máxima estabilidad al empleo, garantizando la ocupación efectiva hasta donde sea posible y, cuando no lo sea, apostando por proteger a los empleados ante situaciones de reorganización o reordenaciones societarias que pudieran darse, incluyendo fórmulas de desvinculación de la compañía no traumáticas. Por ejemplo, Endesa ha recolocado a más de 400 trabajadores tras el cierre de sus plantas de carbón. Este duraba también hasta el 31 de diciembre de 2024 y una nueva negociación también va aparte del convenio.