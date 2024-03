La tarifa regulada de la luz es 42 euros más barata que la mejor oferta con precio fijo.

El IVA de la electricidad sube en marzo y toca hacer cuentas. La factura de la luz se ha dado la vuelta y el mercado regulado vuelve a ser de interés para el bolsillo de los consumidores. El Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) tiene ahora mismo un coste anual de 669,96 euros, frente a los 711,65 euros de la mejor oferta del mercado libre, es decir, 42 euros menos al año, según el comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, hay que señalar que el importe a futuro puede variar dependiendo del precio del gas y de la producción de los ciclos combinados en cada momento. Para este cálculo ya se ha tenido que el IVA vuelve a su tipo impositivo del 21% en marzo, así como el 2,5% del Impuesto sobre electricidad actualmente vigente. El importe corresponde a un hogar con un consumo de unos 3.500 kilovatios hora (kWh) al año y una potencia de 4,4 kilovatios (kW): 553,69 euros del total estimado de electricidad y 116,27 euros de IVA.

Por su parte, la tarifa más competitiva -a 4 de marzo- en el mercado liberalizado es la de Opal 3 precios de Energía Nufri, con un coste de 711,65 euros al año, seguida de la tarifa Conecta de Endesa, con un importe de 714,66 euros. El precio del mercado mayorista eléctrico, el denominado 'pool' encadena once días consecutivos por debajo de los 10 euros megavatio hora (MWh), lo que supone la mayor racha de la historia del mercado ibérico, destacan desde la consultora Ingebau. No obstante, este precio no se traslada directamente al recibo, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes del sistema.

El 'pool' incorpora los futuros para lograr una mayor estabilidad

En este sentido, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que con la entrada en 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. En concreto, la proporción de vinculación con el precio diario se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros -más estable-, de modo que estos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% a partir de 2026.

Sin embargo, sí es cierto que ahora se da la paradoja que los clientes que se pasaron al mercado libre para protegerse de los vaivenes de las cotizaciones diarias, no se están de la caída del 'spot' y también soportarán la mayor carga fiscal. Históricamente el mercado regulado ha sido más barato que el libre, según datos de Competencia, sin embargo, desde la subida de precios en verano de 2021 y la posterior invasión de Rusia a Ucrania, los clientes que pactaron un precio fijo con su comercializadora salieron ganando.

En este sentido, se ha producido un giro de 180 grados y se prevé que durante los próximos meses la electricidad en el mercado mayorista siga cayendo, lo que vuelve a poner a la tarifa regulada de interés para los consumidores. Este tipo de tarifa solo puede contratarse con una de las ocho comercializadoras de referencia (COR) que hay en España: seis actúan en la península ibérica, Canarias y Baleares -y hay dos específicas para Ceuta y Melilla-. En concreto, son Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), TotalEnergies, Régsiti (Repsol), CHC COR (CHC), Teramelcor (Gaselec Diversificación) y Energía Ceuta XXI (Endesa).

También es la única tarifa con la que un consumidor puede solicitar las ayudas del bono social, y está disponible solo para suministros con una potencia contratada inferior o igual a 10 kilovatios (kW). Asimismo, conlleva discriminación horaria en tres periodos para el consumo de luz (punta, llano y valle) y dos periodos para la potencia (punta y valle). Los clientes que estén interesados en pasarse al mercado regulado tan solo tienen que llamar por teléfono a una de estas comercializadoras de referencia y pedir el cambio, siempre y cuando no tengan permanencia con su actual comercializadora. Se pueden hacer todos los cambios que se quiera.

¿Y por qué vuelve el IVA al 21%? Con la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, el Gobierno incrementó el IVA del 5% al 10% desde comienzos de 2024 y hasta el 31 de diciembre. No obstante, con la normativa aprobada, si el precio medio del mercado eléctrico del mes anterior a la realización de la lectura del consumo se sitúa por debajo de los 45 euros/MWh, el IVA a la electricidad se verá incrementado hasta el 21%, independientemente de que los consumidores tengan contratado su suministro a precio fijo o indexado al mercado diario. De este modo, el IVA volverá al 10% si en algún mes la electricidad vuelve a superar los 45 euros/MWh de media.

Otros impuestos que suben

A las variaciones del IVA también hay que sumar otros aumentos de impuestos, como el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que se incrementará progresivamente a lo largo del año. De enero a marzo, quedará en el 2,5%; de abril a junio pasará al 3,8%, y posteriormente alcanzará el 5,1% en el que estaba fijado antes de la crisis. Por su parte, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), único en la Unión Europea, también subirá de manera paulatina. Hasta marzo tendrá un tipo del 3,5%; luego pasará al 5,25% hasta junio y, posteriormente, alcanzará el 7%, el nivel previo a la crisis.

También hay que señalar que, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos y el nuevo PVPC limita que el precio del kilovatio hora caiga cuando hay horas en las que el coste de la electricidad se desploma como consecuencia de una mayor producción renovable y, por tanto, impide un mayor ahorro.