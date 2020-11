¿Qué trabajadores pueden jubilarse este 2020 y cobrar el 100% de la pensión?

Los trabajadores que se aproximan a la edad de jubilación comienzan a plantearse su retiro profesional. Una de las cuestiones que se tienen en cuenta para tomar esta decisión es si tendrá acceso al 100% de la pensión. La respuesta varía en función de varios factores.

La primera condición será haber cumplido la edad legal de jubilación. En 2020 se exige tener 65 años, si se han cotizado 37 años o más, o 65 y 10 meses, si el periodo de cotización es inferior a 37 años. En este último caso, como mínimo se exige tener 15 años cotizados, dos de los cuales se deberá haber producido en los 15 años previos a la solicitud de jubilación. Este es el requisito de acceso a la pensión contributiva por jubilación.

No obstante, si no se cumple la edad anterior, la Seguridad Social reconoce la jubilación anticipada. En ese caso, el beneficiario no podrá acceder al 100% de la pensión porque se aplica el coeficiente reductor. Este porcentaje que se resta de la pensión oscilará entre el 2% y el 1,625%, según el número de años cotizados.

Por el contrario, en caso de cumplir la edad mínima, la Seguridad Social reconoce la prestación contributiva, cuya cuantía se determina "aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y, en su caso, el porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, cuando se acceda a la jubilación con una edad superior a la ordinaria vigente en cada momento y el coeficiente reductor que corresponda".

En ese sentido, para aplicar el 100% de la base reguladora, se exige un periodo de cotización mínimo de 35 años. La norma establece que como mínimo el beneficiario tendrá derecho al 50% de la base reguladora, es el porcentaje que se aplica con 15 años cotizados. El porcentaje va "aumentando un 3% por cada año adicional comprendido entre el decimosexto y el vigésimo quinto y un 2% a partir del vigésimo sexto".

Pensión máxima

Sin embargo, es importante tener en cuenta que pese a tener derecho al 100% de la base reguladora, esto no implica que que se vaya a percibir la pensión máxima. La base reguladora se calcula a partir de las bases de cotización del trabajador, que son las remuneraciones mensuales brutas que cada trabajador recibe tanto en metálico como en especie con carácter mensual.

La base reguladora, por su parte, es un baremo para calcular las prestaciones. En el caso de la jubilación, es el cociente que resulta de dividir por 322 las bases de cotización del interesado durante los 276 meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante. No obstante, esta fórmula solo es válida para 2020, ya que se le aplica una reforma progresiva con el objetivo de que finalmente en 2022 se dividan por 350 las bases de cotización de los últimos 300 meses del interesado.

Así, para obtener una mayor pensión, las bases de cotización deberán ser altas. Estas bases no siempre computan todos los ingresos, sino que existen unos límites, topes máximos y mínimos, para las diferentes categorías que se establecen cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En caso de cotizar por la base máxima y tener derecho al 100% de la base reguladora, el beneficiario tendrá derecho a la pensión máximo. Este 2020 está fijada en 2.659,4 euros mensuales.