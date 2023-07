El tráfico aéreo aumenta un 28,3% en la UE pero no logra alcanzar cifras prepandemia

El tráfico aéreo aumenta un 28,3% en Europa pero no alcanza cifras precovid

Un respiro para el sector aéreo. En plena época de vacaciones de verano y recuperación de la economía tras años de la pandemia del coronavirus, el Consejo Internacional de Aeropuertos en Europa (ACI Europe) ha anunciado que el tráfico aéreo de pasajeros ha aumentado de forma constante en Europa durante le primer semestre de 2023. En concreto, se ha registrado un aumento interanual del 28,3% en el número de viajeros.

El director general de ACI Europe, Olivier Jankovec, ha señalado en un comunicado que la mejora del tráfico de pasajeros en los primeros seis meses de este año, principalmente impulsado por el aumento de los viajeros internacionales, lo ha acercado a una "recuperación total".

Jankovec también aprovechó el comunicado para recalcar que "2023 no es 2019", que la mayoría de países europeos no han recuperado todavía el volumen de pasajeros anterior a la pandemia y que no todos los mercados nacionales han logrado el mismo nivel de rendimientos.

Los pasajeros internacionales crecen el doble que los nacionales

El tráfico internacional aumentó en Europa un 32,2% en los primeros seis meses del año, el doble que el doméstico, que tuvo un crecimiento del 16,6%. En comparación con los niveles previos a la pandemia (2019), el volumen de pasajeros fue un 7,7% inferior en el primer semestre. La ACI publicó también los datos relativos al pasado junio, cuando los mejores resultados de tráfico de pasajeros en el mercado de la UE tuvieron lugar en los aeropuertos de Grecia (con un crecimiento del 14,2%), Islandia (9,3%), Luxemburgo (8,7%), Portugal (8,1%) y Polonia (6,3%).

Por el contrario, se mantuvieron por debajo de sus niveles previos a la pandemia los aeropuertos de Finlandia (con una caída del 32,2%), Eslovenia (descenso del 31,9%), Alemania (un 21,7% menos), Bulgaria y Suecia (con caídas del 20,5% y del 18,8% respectivamente). Entre los mercados más grandes, los aeropuertos de Italia registraron en junio los mejores resultados, con una subida del 1,9 %, seguidos de los de España (donde hubo una bajada del 2,8%), el Reino Unido y Francia (con caídas del 6% y el 8,3%).

Londres-Heathrow fue el aeropuerto europeo más activo en el primer semestre, con 37 millones de pasajeros, mientras que Estambul ocupó el segundo lugar con 35,6 millones, seguido de París-CDG (31,8 millones de pasajeros), Amsterdam-Schiphol (28,7 millones) y Madrid (28,5 millones de viajeros).