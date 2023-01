UGT dará por concluida la negociación del SMI después de reunirse con Trabajo. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sostenido este martes, hora antes de acudir a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del SMI, que la postura de CEOE de 'dar plantón' al Gobierno es "estética" y se basa en "excusas poco razonables". Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha relacionado la ausencia de la patronal en la reunión de este martes con las críticas a los empresarios que han lanzado en las últimas semanas algunos miembros del Gobierno.

"El debate político en España, como en todo el mundo, trae opiniones, que no insultos, en relación con las empresas", ha argumentado el dirigente sindical. En todo caso, Álvarez ha subrayado que el Gobierno conoce desde el pasado mes de diciembre la postura de sindicatos y empresarios en relación a la subida del SMI para 2023, por lo que considera que la "consulta" que hará hoy el Ministerio de Trabajo a los sindicatos "no es excesivamente necesaria".

La negociación del SMI termina este martes

Así, para el líder de UGT, la negociación del SMI de 2023 se acaba hoy mismo, pues lo que urge es subir "de manera inmediata" el SMI. "Millones de personas esperan esa subida y la necesitan para poder sobrevivir ante la subida de los precios (...) . Nosotros concluimos hoy la negociación, no hay más cuerda", ha asegurado.

Preguntado por si cree que hay división dentro del Gobierno respecto a cuánto debe subir el SMI este año, Álvarez ha señalado que es el presidente, Pedro Sánchez, "el que marca la pauta" y confía en que "una vez más sea sensible" y tenga en consideración la situación de los perceptores del SMI, que actualmente están cobrando 1.000 euros mensuales brutos al mes.

"Con 1.000 euros al mes no se puede vivir, tampoco con 1.100, pero la senda de subida no se puede romper. Yo le diría a los que se oponen a subirlo que prueben un mes a vivir con menos de 1.100 euros y verán lo que ocurre", ha señalado el dirigente sindical. Álvarez ha afirmado además que el argumento de que elevar el SMI destruye empleo es "un rollo pasado de moda", pues se ha demostrado que no ocurre así, sino al contrario. Al mismo tiempo, ha defendido que la subida del SMI es el factor que más ha reducido la brecha salarial de género.

Rechaza vincularlo al pacto de rentas

En cuanto a las afirmaciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de que la subida del SMI debería enmarcarse en un pacto de rentas con los agentes sociales, Álvarez ha subrayado que lo del pacto de rentas es "como el día de la marmota". "Llevamos un año tras el pacto de rentas. El Gobierno ha ido tomando medidas de soporte a familias y empresas, con acuerdo o con consulta previa a sindicatos y empresarios en algunos casos. No hay más cuerda para un pacto de rentas. La patronal no ha querido desde el primer día y volver a eso es atrasar la subida del SMI", ha criticado.

Respecto a la negociación con la patronal de un nuevo acuerdo de convenios que incluya recomendaciones para subir los salarios, el secretario general de UGT ha avisado de que o se llega a un acuerdo en los próximos meses o los sindicatos se reorganizarán e irán a "movilizaciones más importantes" de las que han estado convocando en los últimos meses.

Por último y preguntado por la marcha de las negociaciones con el Gobierno para la segunda pata de la reforma de las pensiones, Álvarez ha señalado que estas están "estancadas" y que para llegar a un acuerdo es necesario que el Ejecutivo garantice que lo acordado tenga mayoría suficiente para ser aprobado en el Congreso. "Tiene poco sentido cerrar un acuerdo si luego no hay una mayoría que lo apruebe", ha remarcado.