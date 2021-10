De la edad de jubilación al debate de la reforma de pensiones en el Congreso

No han sido pocas las últimas noticias que han acontecido en materia de pensiones y jubilación en la última semana. Hay que recordar además que la reforma diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está en pleno debate parlamentario para que, tras su paso por el Senado, entre en vigor -según espera el Gobierno- en enero de 2022. En este sentido, desde La Información, resumimos todas las últimas novedades.

¿Trabajar hasta los 75 años?

La polémica llegó el pasado domingo cuando en una entrevista en el diario ARA, Escrivá sostuvo que hacía falta un cambio cultura para que en España se trabajase entre los 55 y los 75 años. Palabras que generaron una enorme controversia pues se interpretó entonces que la reforma planeaba alargar la edad de retiro a corto-medio plazo.

Llegó a tanto que el propio ministro se vio obligado a matizar sus palabras a primera hora del mismo lunes, cuando dijo, a través de su cuenta de Twitter, lo siguiente: "En ningún caso planteo la necesidad de trabajar hasta los 75 años como algunos sugieren, sino fomentar medidas que contribuyan a cambiar la mentalidad de las empresas para que no expulsen a trabajadores del mercado laboral a partir de los 55 años, desperdiciando su experiencia"

A qué edad se retiran en el resto del mundo

Pero, ¿realmente tiene España una edad de jubilación diferente al resto? Aunque en varios países la edad de retiro es progresiva, igual que España, y tienen pensado aumentarla en los próximos años. Por lo pronto, los países en los que los trabajadores senior están más tiempo en el mercado laboral son Finlandia, Francia o Estados Unidos, donde se llega hasta los 68 años, dependiendo de la situación del trabajador, así como otros factores.

La subida de las pensiones mínimas en 2022...

Otra de las novedades que anunció Escrivá esta semana es que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 por encima del IPC. "En los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía (...) subirán más que el IPC", adelantó el ministro; lo que no precisó fue la cifra concreta en la que se revalorizarán las pensiones mínimas y no contributivas. Preguntado por los datos de afiliación del mes de septiembre, que se conocerán en unos días, Escrivá ha avanzado que septiembre será tan bueno como agosto, cuando los ocupados aumentaron en 80.000 personas en términos desestacionalizados.

... Y la nueva edad de jubilación

Como viene siendo habitual, en 2022 cambiarán los requisitos para acceder a la jubilación y poder optar al 100% de la pensión. Veamos, actualmente la edad legal está fijada a los 65 años, si se tienen 37 años y 3 meses o más cotizados; o a los 66 años, si se tienen menos de 37 y 3 meses cotizados. Por tanto, la nueva edad de jubilación en 2022 para obtener el 100% de la pensión será a los 65 años, si se han cotizado 37 años y 6 meses o más; con menos de 37 años y 6 meses, la edad será de 66 años y 2 meses.

La reforma de pensiones aterriza en el Congreso

Por último, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario popular al proyecto de ley con el primer paquete de la reforma de pensiones. Con 143 votos a favor de PP y Vox, 194 en contra y 11 abstenciones, la Cámara Baja respaldó así que la reforma de pensiones continúe con su trámite parlamentario en el que, según reconoció José Luis Escrivá, será "debatida y mejorada" vía enmiendas parciales.

Durante sus intervenciones, el ministro fue crítico con la actitud del PP, calificándola de "irresponsable" al presentar un veto a una reforma basada en las recomendaciones acordadas en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, pactada con los agentes sociales y comprometida con Bruselas