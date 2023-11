'Warning' renovable: penetración lenta, crecimiento desordenado y mucho papeleo.

Las renovables cerraron el año pasado con récord de potencia instalada y España se ha convertido en el primer gran país europeo en producir más de la mitad de su electricidad gracias a las energías 'limpias', pero no es oro todo lo que reluce. Desde el sector mandan una señal de aviso: el crecimiento no es el adecuado para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y tampoco se cuenta con el número suficiente de proyectos maduros.

El año pasado se conectaron a la red 8.918 nuevos megavatios (MW) a la red, entre los que se incluyen 2.649 MW en instalaciones de autoconsumo. Según el director general de la asociación APPA Renovables, José María González, España va "mal y tarde" en el desarrollo de energías 'verdes' si se quieren alcanzar los números que ha marcado el Gobierno (ahora en funciones) en la 'hoja' de ruta hacia la descarbonización para 2030. "Cuando digo mal no significa que el sector sea un desastre, ya que el sector sigue haciendo cosas, pero si queremos que se cumplan esos objetivos deberíamos estar haciendo más", ha dicho González en rueda de prensa tras presentar el Estudio Macroeconómico Renovables 2022 -elaborado junto con Deloitte-.

La actualización del PNIEC, que aún puede sufrir cambios, prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 214 GW para final de década, entre los que destacan 62 GW eólicos y 76 GW de solar fotovoltaica. El directivo ha señalado que para lograr dichas cifras se deben desplegar alrededor de 11.000 MW por año, mientras que en 2022 no se alcanzaron ni los 9.000 MW pese a ser récord. "En esto incide mucho el famoso 'permitting'. En el sector tenemos el problema de no contar con el suficiente número de proyectos maduros para ponerse en marcha y a un contingente renovable muy significativo le caducan los permisos de acceso a la red dentro de un año y medio, y nadie sabe lo que va a pasar", ha subrayado.

Precios de la luz a cero euros y el miedo de los inversores

Otra preocupación para el sector son los continuados precios de la electricidad a ceros euros que se están dando en los últimos días en el mercado mayorista debido a la gran contribución de las renovables en el 'mix' de generación. En opinión de las distintas voces que ya se han manifestado sobre esta cuestión, tantas horas a precio cero en el 'pool' puede asustar a inversores. "Si no hacemos nada esto saltará por los aires, ya que la inversión suele ser sensible a estas cosas y llegará, si no se corrige de alguna manera. La manera de corregirlo es actuando sobre la demanda y el almacenamiento", ha indicado el director general de la asociación APPA Renovables.

En la misma línea, el presidente de la patronal, Santiago Gómez, ha defendido la necesidad de un crecimiento de las energías renovables "ordenado y balanceado". En su opinión, habría que incentivar la demanda y la flexibilidad para que la esta se oriente hacia los momentos de mayor producción 'verde'. Gómez, también director de Gestión de la Energía en Acciona, ha pedido también "certidumbre" regulatoria y que se despejen las dudas de si continuará la minoración de ingresos que afecta a la generación inframarginal (nuclear, hidroeléctrica y otras renovables).

Por su parte, el Ejecutivo también incrementó el objetivo de penetración renovable de un 42% a un 48% del consumo de energía final para 2030, gracias al refuerzo de las medidas de promoción de la flexibilidad, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Sin embargo, los números de Appa indican que de continuar con la actual tendencia se llegará a un 30% (22,3% en 2022).

19.484 millones de aportación al PIB y 130.000 empleos

El sector de las renovables aportó 19.484 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado, lo que supuso el 1,65% de la actividad económica. También terminó el ejercicio con más de 130.000 empleos: 80.322 puestos directos y 50.493 por efecto arrastre. Asimismo, los altos precios de los mercados energéticos dispararon el ahorro en importaciones de combustibles fósiles, pasando de 8.613 millones de euros en 2021 a 15.230 millones de euros en 2022. La generación 'verde', en todas sus vertientes (generación eléctrica, usos térmicos y biocarburantes), evitó la emisión a la atmósfera de 55,8 millones de toneladas de CO2, un ahorro equivalente de 4.510 millones de euros a la economía española.

En lo que respecta al mercado eléctrico, las renovables y su efecto depresor redujeron el precio en 43,10 euros/MWh. Así, los ahorros en el 'pool' fueron muy superiores a la retribución que percibieron las tecnologías renovables de forma específica.De esta manera, de no contar con la generación renovable, el precio a pagar por los consumidores en el mercado mayorista en 2022 hubiera sido de 210,62 euros/MWh en lugar de los 167,52 euros/MWh que se pagaron.