Yolanda Díaz se lanza a cooperar con el sector energético sin contar con Ribera

Yolanda Díaz continúa desplegando su agenda política propia y paralela a la del resto de ministerios del Gobierno. Cuando todavía falta un mes para que se lance a su proceso de escucha por la geografía española bajo la marca 'Sumar', la vicepresidenta segunda está avanzando en los prolegómenos eligiendo concienzudamente sus citas. Si tras el estallido de la guerra en Ucrania convocaba a medio centenar de economistas para recopilar sus recetas contra la crisis, en esta ocasión ha reunido a más de cincuenta expertos y expertas en materia energética para recoger sus propuestas y "avanzar en una transición justa y verde que tenga el empleo en el centro", según rezaba el eslogan del acto celebrado este miércoles en el Real Jardín Botánico de Madrid por iniciativa de la propia Díaz y sin participación alguna de la que es titular de la materia dentro del Ejecutivo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Como hiciera hace dos meses en su encuentro con un comité económico de reconocida trayectoria y prestigio en la Biblioteca Nacional, Díaz acudió al invernadero de los bonsáis del Botánico este miércoles con papel y boli. Allí había citado a 55 profesionales especializados en el mundo de la energía, desde economistas hasta representantes de las patronales y de los sindicatos, ecologistas, movimientos sociales... Mantuvo el estricto formato bajo la regla de 'Chatham House', como son las reuniones del Club Bilderberg -se permite utilizar una declaración pero no atribuirla a la fuente-, y se sentó a escuchar. Tras una breve introducción en la que demandó propuestas para elaborar una estrategia de transición energética que sitúe al empleo en el centro, cedió el turno a los expertos en la materia, que fueron pidiendo la palabra y exponiendo sus opiniones y recomendaciones durante tres horas.

Díaz, que acudió al evento rodeada de la plana mayor que habitualmente le acompaña a este tipo de actos -su número dos y secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; su jefe de gabinete, que fue el responsable del área energética durante la anterior legislatura, Josep Vendrell, encargado de moderar el debate; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez- definió el grupo elegido como plural y paritario y aseguró que representa al conjunto de la sociedad española. La Información ha solicitado el listado de asistentes al Ministerio de Trabajo pero al cierre de esta edición no había sido facilitado, a pesar de que se hicieron una foto de familia. Con todo, este medio sí ha podido constatar que entre los invitados al coloquio con la vicepresidenta no hay CEO de grandes empresas del sector, sino más bien responsables de las principales agrupaciones empresariales, cooperativas, fundaciones y think tank, así como de ONG y del ámbito académico, económico y sindical.

Los expertos en energía reunidos con Díaz Yolanda Díaz

Entre otros nombres destacados, acudieron a la llamada de Díaz José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF); Jorge Fabra, experto en energía y presidente de Economistas Frente a la Crisis; Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables; Piluca Núñez, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Empresarial Eólica (AEE); Paloma Sevilla, directora general de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC); José María González Moya, director general de APPA renovables; Rafael Barreda Morcillo, director general de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier); Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético; Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA); o la responsable del Programa de Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción, además de la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña.

Son solo algunos de los más del medio centenar de profesionales y expertos en la materia congregados por Díaz a un cónclave en el que se habló de energía y de empleo, de oportunidades laborales en sectores emergentes y de formación, entendiendo la transición energética como un asunto transversal. Todo ello, sobre la base de que el sector emplea en estos momentos a 90.000 personas y se estima una proyección de 300.000 puestos de trabajo para los próximos tres años, aprovechando el empuje de los fondos europeos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social recopiló al detalle las ideas y sugerencias del comité de sabios para abordar el proceso de formación y capacitación de mano de obra para esa transición de un sector con un gran potencial de creación de empleo en áreas como la rehabilitación de viviendas, la eficiencia energética de edificios públicos y residenciales, el transporte colectivo, la movilidad sostenible o la economía circular vinculada a todos los residuos.

También se habló de autoconsumo, de movilidad, de rehabilitación de edificios... y de la "democratización de la energía". Es un concepto que planteó la propia vicepresidenta, en contraposición a un modelo de concentración y centralización. Díaz planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo socialmente inclusivo, que ponga fin a la pobreza energética en España, a través de una estrategia que también debe ser competitiva para las empresas para evitar la pérdida de empleo. Todo desde el planteamiento básico de que la energía es un bien de primera necesidad y no exclusivamente un negocio. Como se ha señalado, la vicepresidenta del Gobierno se pronunció en estos términos en ausencia de los primeros espadas de las grandes empresas energéticas, a quienes ha acusado en reiteradas ocasiones de obtener beneficios desproporcionados y enriquecerse a costa de la crisis.

"Yolanda Díaz y su equipo tomaban notas, escuchaban con atención y mostraban tener un conocimiento profundo del sector", aseguran fuentes presentes en la conversación de formato asambleario que definen el acto convocado por la vicepresidenta como "muy interesante". Otras fuentes también participantes en el coloquio destacan el "espíritu constructivo" en el que se desarrolló la jornada y se muestran agradecidas por ese formato de "diálogo abierto". También desde dentro del selecto grupo convocado por iniciativa personal de Díaz se reconocen incluso sorprendidos por el tiempo que les dedicó la titular de Trabajo y comparan su modus operandi con el de otros ministerios del PSOE, incluido el de Teresa Ribera, a quien reprochan no haberles citado nunca a una reunión similar para compartir propuestas.

Al igual que hizo con los economistas convocados en marzo, Díaz invitó al sanedrín de expertos energéticos a mantener el contacto y establecer un canal oficial para que, en adelante, puedan trasladar sus propuestas en materia de formación y empleo. Además, se mostró abierta a convocar periódicamente encuentros sectoriales o similares. Esta cita es una muestra más del modelo de escucha activa que pretende llevar a cabo la ministra de Trabajo después de las elecciones andaluzas. El proceso de escucha de este "nuevo laborismo", dicen en su entorno, va a ser largo. Según el calendario que se ha marcado, arrancará a finales de junio y se extenderá durante seis meses. En ese tiempo echará mano de expertos de multitud de ámbitos económicos, académicos y sociales para escuchar a quienes saben de las materias y tomar nota de sus demandas y propuestas. Ese va a ser el espíritu de un proceso que, aunque sea de manera silenciosa, ya ha empezado.