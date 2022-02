El hyperloop español lanzará su servicio para transportar contenedores en 2025

El modelo de transporte hyperloop ya es conocido como ‘el quinto medio de transporte’. Desde sus primeras menciones hasta que ya surgió la idea del tren supersónico de Hyperloop de SpaceX y Tesla para movilizar pasajeros y/o cargas, este sistema es considerado como una de las alternativas para las rutas de larga distancia. Zeleros es una startup española que nació para lanzar su propio hyperloop. Ahora se instalarán en el puerto de Sagunto en Valencia con un prototipo de sistema de transporte de contenedores autónomo que prevén comercializar en 2025.

El acuerdo firmado entre la Autoridad Portuaria de Valencia y la compañía de ‘deeptech’ (tecnología profunda) fundada por David Pistoni y Juan Vicén, cierra una concesión de un total de tres años en los que la startup construirá su modelo y realizará pruebas de sistema previos a su lanzamiento oficial. Este 2022 se enfocarán sobre todo en la construcción de su modelo a escala de 100 metros y probablemente realizarán algunos test del sistema. Los ejercicios 2023 y 2024 serán para completar cientos de análisis y exámenes con el fin de optimizar el sistema llamado SELF (Sustainable Electric Freight-forwarder).

El cofundador de la empresa y director de marketing, Juan Vicén, ha comentado a La Información que este sistema tiene una “gran ventaja” ya que les permite crecer más rápido que Hyperloop. “El horizonte que tienen para comercializar su sistema es en 2030 y nosotros hablamos que ya en 2025 podríamos empezar a comercializar el nuestro”, indica. En un comunicado el CEO de Zeleros, David Pistoni, destacó que las tecnologías de hyperloop son aplicables a diversos sectores y que con este piloto podrán demostrar y optimizar el sistema SELF “acelerando el camino hacia su comercialización que permitirá implementarlo en puertos de todo el mundo”.

La startup buscará implementar este sistema en diferentes puertos una vez que ya se comercialice. Hasta el momento no ha conseguido grandes ingresos por seguir en fase de desarrollo de productos y tiran de financiación privada y pública.

La compañía no tiene ingresos como tal, pues está en fase de construcción y desarrollo. Su financiación procede de rondas de capital privado y también ayudas públicas. En total, según sus propias cifras, han conseguido reunir alrededor de 10 millones de euros desde su fundación. Hasta el momento, no han generado nada de facturación por comercialización de productos y ‘tiran’ de esta financiación externa para su crecimiento. En sus primeros años consiguieron el respaldo de accionistas como el fundador de Plug and Play en España, Alberto Gutiérrez, o Beatriz Lara, la exjefa de innovación y transformación digital de BBVA.

Actualmente la compañía se encuentra respaldada por grandes inversores tanto nacionales como internacionales. Entre ellos está Red Eléctrica con su brazo inversor Elewit, quien entró en 2020 en una ronda de financiación de 7 millones de euros. En esta misma participaron Altran (adquirida por Capgemini), Goldacre Ventures, Road Ventures, MBHA, y Juan Roig, presidente de Mercadona, a través de Angels Capital. Este último apostó por la startup desde sus inicios e invirtió en 2018 tras haberla seleccionado en su programa de apoyo para startups de Lanzadera.

El sistema con sello español

Pero, ¿en qué consiste el sistema SELF? Este está compuesto por vehículos (que llaman bogies) guiados y propulsados por los carriles donde está instalado el motor lineal. Este motor es 100% eléctrico y puede ser operado de manera automatizada lo que permite reducir emisiones y mejorar la eficiencia operativa portuaria. Esta tecnología permitirá que Zeleros perfeccione el desarrollo del sistema hyperloop para pasajeros ya que "está muy alineado con el programa de desarrollo”.

Zeleros ha crecido de manera exponencial en sus últimos años. Actualmente son 40 personas dentro de su plantilla y movilizan en torno a 180 personas en todo el ecosistema incluyendo a los diferentes socios industriales que forman parte del proyecto. El objetivo principal de desembarcar en el puerto de Valencia es demostrar que la tecnología de motor lineal de Zeleros sirve para desplazar mercancías en puertos y aeropuertos con cero emisiones. Por esta misma razón, compañías como CIEMAT, Magneto, el programa europeo Eureka-Eurostars y otros centros de desarrollo se unirán a esta propuesta para alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UE.