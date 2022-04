La 'tormenta perfecta' del delivery: de la compra de Glovo al cese de restricciones

El sector del reparto a domicilio crece constantemente. Cada día tanto en España como en el mundo nacen nuevas empresas que llegan para aumentar la competencia. Durante los primeros años y a través del tiempo su crecimiento ha sido exponencial y la llegada de la pandemia del coronavirus potenció que este tipo de compañías se multiplicaran al igual que sus ingresos. Sin embargo, el fin de las restricciones de la Covid, las caídas en bolsa de gran parte de ellas durante el primer trimestre de este año y la cantidad de players en el sector, ha provocado que las startups de reparto a domicilio ‘tiemblen’ ante la tormenta perfecta del ecosistema.

Cuando se acababa el año 2021, el gigante alemán Delivery Hero estaba firmando con Glovo uno de los acuerdos de compras más destacados del año. La empresa compraría la startup de Oscar Pierre por 1.750 millones de euros después de haber sido uno de los primeros en apostar por ella años antes y ya haber tenido más del 40% de la compañía en sus manos. Sin embargo, la operación que tanto destacó en el sector comenzó a decaer poco a poco. Tiempo después de su anuncio los inversores comenzaron a dudar sobre la transacción y las intenciones reales detrás de este movimiento. Además las acciones de Delivery Hero fueron en caída libre hasta perder más de un 60% de valor de sus títulos.

Los títulos de la compañía alemana pasaron de valer casi 99 euros a menos de 40 euros (poco más de 32 euros al día de hoy), convirtiéndose en el segundo peor desempeño del índice europeo del Stoxx 600. Esta situación ha afectado también a Glovo que a lo largo de su historia llegó a superar los 2.000 millones de euros de valoración. Pero como consecuencia de este panorama post adquisición, la startup ha perdido gran parte de este importe llegando a cifras menores a las levantadas durante sus primeros años de vida. Aunque desde la compañía intentan ‘calmar las aguas’ entre los inversores y agentes del sector, en la primera presentación de resultados del gigante alemán después de la compra aseguraron que durante el primer año de Glovo bajo su control tendrán pérdidas operativas de 330 millones de euros. Lo que pone más en duda el objetivo real de la venta.

Las startups de entregas 'megarrápidas' se han sumado a esta lucha sumando aún más competencia en el sector

Sin embargo, no son los únicos que se han visto perjudicados durante este año. Otro de los que ha caído en bolsa es uno de los players que finalmente decidió abandonar España durante el año 2021: la británica Deliveroo. Con la llegada de la ‘Ley rider’ la empresa se vio entre la espada y la pared y decidió dar un paso al costado ante la batalla del delivery en nuestro país. Pero la historia de la startup británica continuó por Europa y sus acciones al cierre de 2021 llegaron a casi 250 euros. Después de haberse beneficiado por meses gracias a las restricciones contra la Covid, en enero el gobierno británico levantó las medidas con el objetivo de apuntar a una ‘normalidad completa’. Ahora que el delivery dejó de ser una prioridad para los usuarios, las acciones de Deliveroo cayeron hasta los 130 euros.

Hace menos de un año que la compañía británica de reparto a domicilio Just Eat Takeaway realizó otra de las grandes compras destacadas del sector. Con el foco puesto en Estados Unidos, la empresa comenzó con negociaciones meses antes de culminar la transacción donde pagó 6.500 millones de euros en acciones por Grubhub. La lucha no fue fácil ya que Uber también había intentado hacerse con la americana, pero finalmente en junio llegaron a concretar. Pero la situación no siguió como se esperaba y Just Eat anunció que está valorando vender Grubhub. El consejo aseguró que esta decisión está alineada con los accionistas en “el deseo de crear y extraer valor de la atractiva cartera de activos de la empresa". Aunque la decisión aún no tiene ‘luz verde’ porque su otra opción sería la entrada de un socio estratégico.

La guerra del reparto a domicilio también suma otro factor: el ‘fast delivery’, más conocido como las entregas ‘megarrápidas’. Estas empresas llegaron para hacer frente a las startups más tradicionales y a nivel global siguen sumándose nuevas empresas. Getir, Dija (adquirida después por la americana Gopuff) o Gorillas, son algunas de las que han aterrizado en España con su promesa de entregas en 15 minutos. La duda está en este mismo compromiso y la viabilidad a largo plazo de este modelo de negocio. Empresas como Jokr (empresa de Nueva York de entregas en 20 minutos) perdió 13,6 millones de dólares y tuvo 1,7 millones de de dólares de ingresos en el mes de julio con este modelo.

Aún así existen compañías a nivel global que siguen levantando dinero. Por ejemplo, UrbanPiper, una plataforma de administración de restaurantes india, recaudó 24 millones de dólares (22,2 millones de euros) junto a nuevos inversores, incluidas otras plataformas- también del sector del delivery- como Swiggy y Zomato. De hecho, a nivel global, durante el primer trimestre de este 2022, la inversión de capital riesgo en el sector ‘foodtech’ en India creció más rápido que en cualquier otro mercado. En Europa, Estados Unidos y China, la situación fue contraria, todos los mercados decrecieron respecto al primer trimestre de 2021 según datos del informe ‘Foodtech startups and venture capital - Q1 2022’ de Dealroom y Five Seasons Ventures’. Circunstancia que se ve reflejada en los números de las compañías que se enfrentan a esta batalla.