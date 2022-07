La banca afronta una disminución de su salvavidas: las comisiones de los fondos

Las comisiones cobradas a los clientes por la gestión de activos ha ido acaparando una mayor relevancia en las cuentas de resultados de las entidades. No obstante, la caída generalizada de los mercados ante la amenaza de una recesión ha provocado que esta palanca, que ha venido espoleando al sector en un contexto de tipos de interés en mínimos históricos, empiece a desvanecerse. La próxima temporada de resultados dará el pistoletazo de salida en unas semanas y varios analistas esperan ya que la partida de ingresos vinculada a la gestión de fondos de inversión se vea afectada por el mal devenir de los principales índices bursátiles.

La comercialización de este tipo de productos ha sido crucial para los bancos durante los últimos años para compensar la disminución de los ingresos del negocio puramente bancario. El margen de intermediación había venido perdiendo tracción ante los bajos tipos de interés y por ello las comisiones generadas por el negocio de la gestión de activos se consolidó como una fuente clave. Pero ahora los mercados globales de renta fija y variable navegan en medio de grandes turbulencias que reflejan el miedo a la persistencia de la inflación y a los signos de ralentización de la actividad económica.

Incluso BlackRock, considerada la gestora más grande del mundo, ha optado por adoptar una actitud conservadora. No cree que las caídas que están experimentando las bolsas sean una buena oportunidad para comprar. El Ibex 35 acaba de cerrar los seis primeros meses del año con el peor comportamiento desde la pandemia y los índices estadounidenses están registrando las mayores pérdidas desde la década de los sesenta. La firma dirigida por Larry Fink cree que es necesario que los bancos centrales aclaren el dilema al que se enfrentan para controlar la situación: perjudicar el crecimiento o aprender a vivir con un IPC desbocado. Hasta que no haya luz, no creen que sea buen momento para comprar.

La situación desalienta las nuevas entradas de posiciones en carteras e incluso provoca que los clientes se inclinen por productos de menor riesgo, tal y como advierten desde Jefferies. Desde un punto de vista del negocio de gestión de activos, Alberto Valle, director en Accurancy, opina también que "está claro que la alta volatilidad está reduciendo el montante total de los activos bajo gestión y por lo tanto las comisiones que reciben los bancos por esta línea de negocio son menores". Según sus cálculos alrededor del 10% de los ingresos por comisiones de las entidades llegan de esta línea.

Víctor Alvargonzález, director de estrategia y socio fundador de Nextep Finance, insiste en la dependencia de la banca a esta partida. "Hace ya muchos años que los resultados de la banca se apoyan en las comisiones de gestión de activos", señala. Cree incluso que en España se han puesto unas barreras de entrada para no dañar los resultados de lo que en la práctica es un oligopolio de distribución. Esta situación se produce cuando además existen fondos que no son capaces de hacerlo mejor que sus índices de referencia y por otro está una gestión de carteras que en la práctica tampoco ha conseguido en la mayoría de los casos amortiguar la mala evolución de los mercados.

Antonio Castelo, analista de iBroker, ha puesto igualmente en relieve esta forma de sobrevivir de la banca. Pero no solo a través de las comisiones aplicadas a la gestión de activos, sino que han sido capaces de trasladar otras por cualquier tipo de actividad o servicio prestado. De hecho, el sector financiero español ha ido implementando una nueva estructura de precios que aceleró tras la pandemia y que lleva a los analistas a pensar que ya no le queda mucho margen para aumentar esta partida.

La gran banca española ingresó por comisiones unos 5.500 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2022. Nuria Álvarez, del departamento de análisis de Renta 4 Banco, reconoce que la generación de comisiones netas podría mostrar algo más de debilidad por el peor comportamiento del mercado, aunque no espera sorpresas en cuanto a la evolución operativa. Esta partida es muy relevante para explicar la evolución de los márgenes brutos, aunque la ilusión del sector ahora llegará por otra vía.

Está totalmente descontado que el Banco Central Europeo (BCE) aumentará los tipos de interés este mismo mes de julio y lo hará, al menos, otra vez en septiembre. "Esto va a incrementar significativamente los márgenes de intereses, lo que compensará cualquier disminución de ingresos por comisiones”, ha remarcado Valle. Álvarez, de Renta 4 Banco, también pronostica un incremento del margen de intereses para el segundo trimestre de este año. "Se espera que el primer semestre de 2022 sea más alto que lo que se espera para la segunda parte del año, donde ya se recogerá el efecto de la menor contribución de los TLTRO", ha indicado.

Castelo, de iBroker, está convencido de que los bancos podrán aprovechar el impacto positivo de las subidas de tipos en sus cuentas antes de que empiece a cristalizar el sentimiento que reflejan los mercados y del que se desprende que esta normalización monetaria va a generar un episodio de recesión que va a atacar a las economías y especialmente a Europa. Esa menor actividad traerá previsiblemente menos proyectos de inversión, menos peticiones y concesiones de créditos y previsiblemente mayores problemas de solvencia y mora en los clientes bancarios, lo que incidirá de forma negativa en los resultados bancarios.