Banco Santander tantea la guerra del depósito a través de su filial Openbank

La gran banca se ha mantenido al margen de la guerra de depósitos que libran los pequeños y medianos bancos europeos. Pero esto no significa que no estén lanzado pequeñas escaramuzas. Banco Santander, a través de Openbank, está tanteando al ahorrador más conservador. Si hace unas semanas, su filial digital lanzó un depósito a un año con una rentabilidad del 0,20%, ahora ha elevado la remuneración que ofrece hasta el 0,75% y para importes a partir de 10.000 euros. El banco no esconde el producto: se puede contratar a través de su página web, pero tampoco lo publicita abiertamente.

La rentabilidad de este depósito puede parecer exigua frente a la que ofrecen otras entidades europeas a través de Raisin, donde los retornos de estos productos pueden llegar a rozar el 3% (el banco belga CKV ofrece un 2,90%), pero, si se tiene en cuenta el panorama nacional, supone un soplo de aire fresco por dos motivos. Por un lado, porque la remuneración de estos productos apenas se desmarcaba del 0% hace unos meses y, porque, implica la incursión de un grande, como es Banco Santander, en esta 'guerra', aunque lo haga a través de su filial digital.

No obstante, no es el único depósito proveniente de un banco con renombre. A finales de noviembre, ING también tanteó al ahorrador español con el lanzamiento de dos depósitos, con una rentabilidad del 0,60% a un año, y del 0,85% a 18 meses. En ambos casos, el importe máximo se situaba en los 100.000 euros. Por su parte, la filial española de Deutsche Bank ha actualizado las remuneraciones de sus productos a 12 y 18 meses y a un año ya ofrece el 1,60% (disponible desde 3.000 euros).

Volviendo al depósito de Openbank, además, de ofrecer una rentabilidad superior a la de ING, la contratación está vinculada, como novedad, a una promoción por la que el cliente puede obtener también un cheque regalo de Amazon valorado en 20 euros. Desde Openbank destacan que es una campaña segmentada al dirigirse a los ya clientes, que amplíen sus posiciones en la entidad. En el caso de tener que retirar el dinero anticipadamente, la remuneración del producto cae hasta el 0,10%. En cuanto a ING, el cliente también puede dar por finalizado el producto antes de que termine el plazo, pero sin que ello suponga el cobro de ninguna comisión.

Agitación en el mercado de cuentas y depósitos

Pero Openbank no solo está realizando pruebas en el mundo de los depósitos. La entidad lanzó recientemente una cuenta remunerada, aunque en este caso sí que está dirigida a nuevos clientes. La cuenta tiene una rentabilidad del 1% y limita el importe máximo a retribuir en los 100.000 euros. Con esta iniciativa sigue la estela marcada por Banco Sabadell, que rompió el mercado de cuentas remuneradas con su producto online al ofrecer un 2% TAE, sin condiciones ni vinculación, y para un importe máximo de 30.000 euros (lo que garantiza un beneficio bruto de 600 euros).

Esta querencia por las cuentas remuneradas sin vinculación, especialmente entre la banca digital o a través de productos contratables de manera 'online', se debe a que las cuentas pueden cambiar las condiciones al cliente con un preaviso de dos meses, explican los expertos.

No obstante, estas rentabilidades, a pesar de lo que significa, están lejos de los que se pueden encontrar en Europa, donde los mejores productos rozan el 3% a doce meses. Además, del depósito de CKV, destacan los productos de la banca italiana, que se ha convertido en especialista a la hora de comercializar las mejores rentabilidades. Así, Banca Promos ha actualizado su imposición a plazo fijo hasta el 2,85%, igualando la rentabilidad que ofrece Banca Sistema, mientras que Banca Privata Leasing cuenta con una imposición a plazo fijo con una remuneración del 2,70%.

Papel del BCE y del Euríbor

La razón fundamental por la que los depósitos vuelven al escaparate de los bancos se encuentra en la subida de tipos aprobada por el Banco Central Europeo (BCE). No hay que olvidar que el último discurso del organismo tuvo un marcado tono‘hawkish’, en el que anticipó al menos dos subidas más del precio del dinero para el primer trimestre. Ya, por sí solo, este comunicado puede incendiar más estas remuneraciones, una vez que el Euríbor también ha trasladado a su comportamiento las palabras del banco central.

Por otro lado, algunas entidades, como el caso de los bancos medianos italiano, pueden tener más dificultades a la hora de financiarse en el mercado de capitales, una vez que el BCE haya anunciado que dejará de comprar deuda soberana. Así, la rentabilidad del bono italiano a 10 años está ya en el 4,6%, después de haber ido recuperando posiciones. Por lo que la alternativa puede ser captar pasivo a través de depósitos.