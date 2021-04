BBVA amortiza hoy 1.000 millones en 'CoCos' y no volverá al mercado en 2021

BBVA tiene previsto amortizar a lo largo de este mismo miércoles una emisión de 1.000 millones de euros de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias, conocidas en la jerga financiera como 'CoCos', coincidiendo con la primera ventana de revisión.

Como es habitual, las emisiones de este tipo de deuda se amortizan de forma anticipada y se sustituyen por otras colocaciones, si bien la entidad capitaneada por Carlos Torres y Onur Genç no contempla acudir más al mercado a lo largo de este año debido sobre todo al excedente de AT1 que tendrá tras la venta del negocio estadounidense. La entidad vasca confirmó el pasado 16 de noviembre la venta de su negocio en el país a The PNC Financial Services Group por 11.600 millones de dólares (alrededor de 9.700 millones de euros) en efectivo.

Esta operación tiene un impacto positivo en la ratio CET1 'fully-loaded', la de capital de mayor calidad, de aproximadamente 300 puntos básicos, equivalente a 8.500 millones de euros de generación de capital CET1.

El banco, que realizó esta emisión en abril de 2016, tomó la decisión de amortizar en la primera fecha de revisión tras obtener la autorización correspondiente por parte del regulador, tal y como también daba por descontado el mercado.

El precio de amortización por cada participación preferente será de 204.437,5 euros, equivalente al valor nominal de cada participación preferente más el importe de la remuneración devengada y no satisfecha hasta este miércoles 14 de abril.

Presentará resultados el 30 de abril

BBVA tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre el próximo día 30 de abril. El banco del Ibex 35 obtuvo un beneficio neto de 1.305 millones de euros en 2020, un 62,9% menos que un año antes, debido a las provisiones para afrontar la crisis del coronavirus y al deterioro del valor de su filial norteamericana.

La entidad tiene previsto abonar a sus accionistas dividendo tras el cambio de la recomendación del Banco Central Europeo. El emisor emitió el 15 de diciembre pasado una nueva recomendación sobre distribución de dividendos durante la pandemia que se mantendrá hasta finales de septiembre de 2021 y que deroga la recomendación anterior.