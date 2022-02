BBVA pasa página con Banco Sabadell: el objetivo ahora es el mundo digital

Nuevo capítulo para BBVA. La entidad no quiere volver a saber por el momento de su fallido enlace con Banco Sabadell e incluso se pone de espaldas ante una operación de fusión al estilo más tradicional, sobre todo en Europa. La estrategia del grupo ha dado un vuelco desde la última aparición pública de su presidente, Carlos Torres, y ahora se focalizará en buscar oportunidades alrededor de la esfera fintech para crecer por Europa y, sobre todo, para llegar a los países en los que todavía no está presente.

El propósito de BBVA en el Viejo Continente para los próximos años es expandir su perímetro geográfico. La experiencia que está adquiriendo con su banco 100% digital en Italia le ha mostrado que esta puede ser una fórmula muy válida para crecer. Su idea es ir extendiendo el modelo transalpino más allá de donde no opera todavía. No en vano, no va a saltarse la ocasión de acaparar mercado de manera inorgánica. Las inversiones, directas o indirectas, a través de competidores puros digitales son la clave para un BBVA que por el momento ha decidido aparcar la posibilidad de acercarse a las grandes marcas financieras de toda la vida.

Lo que es evidente es que el grupo con sede en La Vela tiene capital de sobra para desplegar numerosas iniciativas. La venta de la filial estadounidense, que continúa siendo calificada por el consejero delegado, Onur Genç, de "gran acierto", ha servido al banco para devolver al accionista el mayor dividendo por acción en efectivo de la última década y complementarlo con una de las recompras de acciones de más alcance entre las realizadas por sus pares. Pero sigue habiendo un problema: BBVA no está cómodo trabajando con un CET1 del 12,75%, una cifra muy superior a la exigencia regulatoria (8,6%) y también al de su objetivo interno, que se sitúa en un rango de entre el 11,5% y el 12%.

BBVA cree que no todo vale para crecer pese a su menor peso en España y se agarra a la rentabilidad de las oportunidades en contra del tamaño

Es por esta razón que sus equipos trabajan intensamente en encontrar oportunidades interesantes y rentables, aunque ahora focalizadas en proyectos digitales e innovadores. De hecho, en España ni siquiera está preocupado por el hecho de que CaixaBank lo haya desbancado por primera vez en términos de balance y haya caído hasta el tercer puesto en el mercado doméstico. Se agarra a que no todo vale para crecer. El tamaño no le parece tan importante como sí el ser rentable. También se aferra al incremento en la franquicia tras captar 8,7 millones de clientes en 2021, un 47% más que el ejercicio precedente. Supone una cifra récord y, de ellos, el 40% lo han hecho a través del canal online.

Pero su nuevo plan en Europa no es extrapolable al resto de geografías. El mercado mexicano está muy agitado ante la puja que está por abrirse por Banamex, la pata minorista de Citi en el país azteca. BBVA analizará en su caso formar parte del proceso, como estudia cualquier opción que se presente. Sin embargo, presume de la posición del antiguo Bancomer. El presidente de la entidad, Carlos Torres, está convencido de que su posición de mercado es de clara ventaja. Aunque Banco Santander se lanzara a desafiarle en su principal zona geográfica como ya ha confirmado Ana Botín que pretende hacer, piensa que la posición de BBVA es difícil de alcanzar por cualquier competidor, compre lo que compre.

La posición de BBVA en México es difícil de alcanzar por cualquier competidor, que aporta más del 45% a su beneficio, casi lo mismo que España, Turquía y América del Sur juntos

Este negocio aporta el 45,6% de todos los resultados atribuidos del banco azul, que incluye los negocios bancarios y de seguros en este país así como la actividad que desarrolla a través de su sucursal en Houston. La suma de todo lo que aportan al beneficio España, Turquía y América del Sur, apenas rebasan por 4,3 puntos porcentuales a esta región. Las ganancias acumuladas de las diferentes áreas de negocio que componen el grupo firmaron su cierre de año con 2.568 millones en México, 1.581 millones de euros en España, 740 millones en Turquía, 491 millones en América del Sur y 254 millones en el resto de negocios.

Su apuesta por México es tal que hasta se ha convertido en el único mercado en el que BBVA continúa ampliando plantilla. A diferencia del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.935 personas firmado en España en 2021, hasta contar con 24.843, o incluso el cierre de su filial estadounidense que derivó en 10.895 personas menos, la entidad ha ampliado en 3.390 trabajadores su red laboral en el país azteca. Ahora trabajan en México 40.243 personas. Según el grupo, esto tiene una explicación. Se trataría de empleados cuyas tareas están directamente ligadas con su actividad, por lo que la reforma laboral mexicana le obligó a internalizarlos el pasado verano.