CCOO advierte de una "purga" en Renault que afectará a más de 200 trabajadores 

El sindicato CCOO ha alertado este martes de una "purga" en los talleres de Renault en Valladolid y Palencia. Califican de "injustificados" los argumentos que utiliza la empresa para llevar a cabo una "modificación sustancial" de las condiciones de trabajo de hasta 220 empleados de su plantilla, según recoge Efe.

En concreto, y según los datos aportados por CCOO, estos cambios afectarían a 84 trabajadores de la factoría de Carrocerías en Valladolid, a 73 de Palencia y otros 63 de los talleres de Montaje de Valladolid desde el 22 de noviembre.

Después de la tercera y última reunión de la Comisión Negociadora para abordar esta modificación, el sindicato sostiene que los cambios dejan fuera de su ámbito los puestos de trabajo que consideran que tienen también "modificaciones sustanciales, por ser movilidad funcional".

CCOO ha insistido en que los empleados no consiguen "ninguna garantía, ni siquiera que en el futuro no se tenga que negociar más medidas de flexibilidad". El delegado general de CCOO Renault, Raúl González, ha asegurado que este sindicato no va a acordar esta modificación y que ha solicitado "su eliminación”, frente al criterio de la empresa y los sindicatos UGT y SCP.