Cellnex estudia la salida total o parcial en Austria tras lanzar la venta de Irlanda.

Cellnex arranca el año con dos operaciones en el horizonte a corto y medio plazo para reducir deuda y allanar más el camino de la mejora del rating de su deuda por S&P. La gestora de infraestructuras tiene la venta de Irlanda, que ya ha sido lanzada y que se prevé cerrar en un corto plazo. La otra es la de Austria, el otro mercado señalado para desinvertir en Europa. El equipo gestor liderado por Marco Patuano debe decidir ahora si la salida es total, como es el caso de territorio irlandés, o es una parcial, como se ha hecho en los países nórdicos. No se contemplan más ventas, pues con estas será suficiente para despejar el camino de vencimientos de deuda en los dos próximos ejercicios.

Tanto Austria como Irlanda son mercados relativamente pequeños para el negocio total de Cellnex y su capacidad de crecimiento es limitada. Es por eso que han sido las siguientes candidatas para hacer caja. El caso de Irlanda ya está encarrilado. El de Austria aún se está decidiendo en el equipo financiero. El mercado cuenta con unos 4.500 emplazamientos -procedentes de la adquisición de toda la división europea de CK Hutchison en 2020- y generó en 2022 unos ingresos de casi 76 millones de euros muy lejos de los 490 de España o los 673 de Italia.

No hay aún una fecha para lanzar esta operación en territorio austríaco, pues aún se están decidiendo esa 'letra pequeña'. La primera opción que manejaba Patuano era la venta total, aunque sigue sobre la mesa la opción de que se haga como con la división del países del Norte de Europa con la entrada de un tercero minoritario. Tendrá que hacerlo próximamente pues el objetivo es que los efectos económicos de esta venta y la de Irlanda se visualicen este mismo ejercicio centrado, como el anterior, en un desapalancamiento progresivo después de años de un fuerte crecimiento en base a adquisiciones financiadas en parte con deuda.

Las arcas de la firma catalana ya recibieron 730 millones de euros por la venta del 49% de las filiales nórdicas a Stonepeak, en la última parte del año pasado. Ahora buscarían superar la barrera de los 900 millones de euros, según sus propias estimaciones, con la venta de Irlanda. En el caso de Austria aún no se ha lanzado el proceso. Sus activos estaban valorados en casi 1.450 millones de euros, a cierre del primer semestre del año pasado.

Los ingresos 'extra' de Francia

A esto habrá que sumar lo que se reciba en este año 2024 de las concesiones hechas al regulador francés de la competencia (FCA) tras la adquisición de Hivory en 2021. El pasado año ya ingresó 631 millones de euros de la venta a Phoneix Tower International y a una joint venture de PTI y Bouygues Telecom de 2.350 emplazamientos. Ahora deberá recibir el dinero por la transferencia de los aproximadamente 870 activos restantes. Se hará a lo largo de este ejercicio.

Esta última inyección también se destinará a la reducción de deuda de la gestora. El objetivo del grupo es dejar despejados de vencimientos este ejercicio 2024 y el próximo. Hay que tener en cuenta que en 2023 estaba fijada la devolución de 143 millones. En 2024, la cifra se disparaba a 1.979 millones, con una cifra muy similar para el ejercicio 2025. Esto le permitiría tener más margen de maniobra para refinanciar el resto, pero siempre después de haber logrado el 'grado de inversión' en la calificación de su pasivo por parte de S&P, algo para lo que no hay una fecha específica prevista.

Esto no haría necesarias más transacciones. Desde la compañía no se contempla nuevas desinversiones de filiales. En el 'mapa operativo' de la multinacional hay cinco mercados clave por su tamaño: Reino Unido, Italia, Francia, España y Polonia. Más allá de esa 'columna vertebral', la firma cuenta con otros con un tamaño más intermedio pero que siguen siendo fuertes y relevantes con cuotas de mercado que en algún caso ronda el 60%: Países Bajos, Portugal o Suiza. En estos no hay ningún plan a futuro y seguirán formando parte de la estructura.

Crecimiento orgánico por delante

¿Y en el lado de las compras? Con todo el proceso de desinversiones ya estructurado y avanzado, la duda que queda es cuándo la empresa volverá de nuevo al mercado para comprar. Hoy por hoy, como han repetido desde la compañía en las últimas conferencias con analistas para presentar resultados, no existen transacciones "transformacionales" en el continente europeo después de la apertura del accionariado de Vantage Towers (Vodafone) y de la venta del 51% de la torrera de Deutsche Telekom, ambas en 2022. Por ahora, el objetivo es el crecimiento orgánico.

En la última parte de este primer trimestre del año 2024 tendrá lugar el 'Capital Markets Day', en el que se pondrá sobre la mesa la nueva estrategia de la compañía y las previsiones a futuro. Durante los nueve primeros meses, la firma superó la barrera de los 3.000 millones de euros frente a los 2.570 millones de un año antes. El flujo de caja libre se situó en 436 millones frente a los 774 millones en negativo. Las pérdidas netas contables se redujeron de 255 millones a 198 millones.