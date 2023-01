La CNMV avisa sobre FTX Capital Group: no puede otorgar servicios de inversión 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado esta mañana de que el sello FTX Capital Group y su portal web FTX-FX.com no tienen ningún tipo de autorización para prestar servicios de inversión, ya que este dominio no pertenece a la empresa real dedicada a las criptomonedas.

Este 'chiringuito financiero' no tiene nada que ver con la plataforma de compraventa de criptoactivos FTX, recientemente declarada en quiebra y que no operaba en el mercado nacional, según la investigación que ha llevado a cabo la CNMV. FTX sí tenía una filial inscrita en Chipre y que contaba con la autorización del supervisor del país desde septiembre, FTX Europe, pero no es la misma de la que está advirtiendo en esta ocasión la CNMV.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.