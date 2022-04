La CNMV formará una 'brigada' especial para atar en corto a las criptomonedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prepara la puesta a punto de una 'brigada' especial para atar en corto a las criptomonedas. El supervisor trabaja en un plan de refuerzo de la plantilla para elevar su vigilancia ante la fiebre de los criptoactivos, un proceso que se ejecutará en varias fases y que pasa por ofertar alrededor de una treintena de plazas de empleo en los próximos meses, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por La Información.

El pujante interés por el negocio de las criptodivisas y el proceso de regulación de los operadores que quieren explotar el mercado español ha llevado a la CNMV a abordar el escollo de la falta de personal, en aras de fortalecer su exhaustiva labor de supervisión. Para seguir adelante con este trabajo, el organismo que preside Rodrigo Buenaventura necesita el visto bueno del Gobierno. Así el supervisor espera hacerse un hueco en la oferta de empleo público y obtener la aprobación del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

La idea de la CNMV es lanzar distintas convocatorias de empleo. La primera y más numerosa (más de veinte plazas) irá dirigida a abogados y economistas que se postularán para engrosar el cuerpo de técnicos de la Comisión. El supervisor bursátil prevé complementar la convocatoria con otra oferta de alrededor de cinco puestos para analistas de datos. Habrá un cupo más para personal administrativo y especialistas de Recursos Humanos. En total, el número de vacantes en liza superará la treintena.

El organismo que capitanea Buenaventura ha asumido con diligencia su nuevo papel de centinela del mercado 'cripto', de hecho, mantiene un potente marcaje contra un volumen cada vez más significativo de entidades no autorizadas (exchange en la jerga). No sin dificultades. Dado que a este cometido adicional no le ha acompañado un aumento de recursos, la vigilancia de esta actividad financiera la han asumido direcciones generales y departamentos que llevan meses compaginando esta responsabilidad con sus funciones habituales.

Una de las tareas más importantes con las que carga el supervisor es el control de las campañas publicitarias de criptoactivos. La CNMV publicó en enero una circular que desarrollaba una serie de mecanismos y procedimientos de control frente a la publicidad de estos productos de inversión. El Departamento de Inversores, dependiente del área jurídica, se ocupa del cumplimiento de esta circular para lo que tiene asignados menos de un decena de profesionales. Desde la entrada en vigor de la circular, a mediados de febrero, se han revisado cerca de 120 piezas publicitarias en más 20 expedientes. A esto hay que sumar la resolución de consultas que ha recibido el supervisor en relación al nuevo marco.

El supervisor también cuenta con una subdirección volcada en el sector fintech y ciberseguridad, vectores de transformación del sector financiero estrechamente vinculados al ecosistema 'cripto'. También aquí el personal es ajustado. No obstante, para asegurar que las plataformas de criptodivisas preparan su desembarco en España con plenas garantías para el inversor, especialistas de prácticamente todas las áreas del organismo supervisor -desde Entidades y Mercados hasta Servicio Jurídico y Política Estratégica- se han volcado en la vigilancia de las monedas virtuales.

El proyecto de la CNMV de consolidar un equipo especial para engrasar el engranaje del operativo de vigilancia frente a las 'crito' está alentado por la cada vez más próxima aprobación del Reglamento europeo sobre emisión y prestación de servicios sobre estos productos, bautizado como MiCA. El Parlamento Europeo dio la semana pasada su luz verde a la versión final de su propuesta de dicha normativa, que aún tendrá que pasar por un largo periplo administrativo hasta su entrada en vigor, que no se prevé hasta 2025. En cualquier caso, el hecho de que las autoridades europeas hayan deslizado las claves de dicho documento ha puesto en guardia a la CNMV, donde se espera un notable incremento del interés por las 'cripto'.